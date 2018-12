Longjano mieste 48 metų užpuolikas, pavarde Qiu, antradienį nužudė vietos valdžios pareigūną ir policininką, tuomet pabėgo iš įvykio vietos ir pagrobė viešojo transporto autobusą, paskelbė televizija „Fujian TV“. Reportaže sakoma, kad Qiu iš pradžių nužudė jo namuose apsilankiusį pareigūną, o vėliau užėjo į vietos valdžios biurą, kur peiliu, įsineštu paslėpus po drabužiais, mirtinai subadė vieną policininką. „Fujian TV“ paskelbtose nuotraukose matyti pažirusios stiklo šukės ir krauju aptaškytos grindys. Qiu paspruko iš nusikaltimo vietos ir pagrobė autobusą, kuriuo rėžėsi į minią. Per tą išpuolį žuvo aštuoni žmonės, o dar 22 buvo sužaloti. Lonjano policija kol kas nepateikė naujienų agentūrai AFP jokių komentarų dėl šio incidento. Jungtinėse Valstijose įsikūrusiame naujienų kinų kalba portale „Duowei“ paskelbtame vaizdo įraše matyti netoli sudaužyto autobuso ant žemės gulintys keli sužeisti žmonės. Tuo metu keli policininkai laikė prispaudę prie žemės įtariamąjį. Šiemet Kinijoje buvo keli panašūs incidentai. Lapkričio pabaigoje automobilis rėžėsi į grupę vaikų, ėjusių per perėją gatvėje prie vienos pradinės mokykloje šiaurės rytinėje Liaoningo provincijoje. Šis incidentas pareikalavo penkių žmonių gyvybių, o dar 18 buvo sužeisti. Anksčiau tą mėnesį apie 15 žmonių žuvo pietvakarinėje Čongčingo savivaldybėje nuo tilto nulėkus autobusui, kurio vairuotojas įsitraukė į peštynes su keleive, nespėjusia išlipti savoje stotelėje. Vasario mėnesį Šanchajuje dujų balionų ir talpų su benzinu prikrautam mikroautobusui užsiliepsnojus ir įsirėžus į pėsčiuosius buvo sužeista mažiausiai 18 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.