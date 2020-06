Kinijoje aptiktas naujas pandemijos potencialą turintis virusas

Mokslininkai sunerimę, kad virusas gali mutuoti, ir galiausiai tapti lengvai perduodamas žmogaus žmogui, o tai gali baigtis pasauliniu protrūkiu.

Nors šis naujas virusas nekelia problemos, kurią reiktų spręsti tučtuojau, jis atitinka visus reikalavimus tam, kad galėtų prisitaikyti užkrėsti žmones, tad jį būtina akylai stebėti.

Kadangi virusas naujas, žmonės gali jam neturėti imuniteto arba turėti labai menką.

Žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ mokslininkai rašo, kad šiuo metu ieško būdų, kaip kontroliuoti virusą kiaulėse ir teigia, kad būtina kuo skubiau imtis akylos kiaulių pramonės darbininkų stebėsenos.

Pandemijos grėsmė



Naujas pavojingas gripo virusas – viena iš ligų, dėl kurių ekspertai šiuo metu labiausiai suka galvas, nors tuo pačiu metu ir vis dar kovojama su naujojo koronaviruso pandemija.

Paskutinis pandeminis gripas, su kuriuo teko susidurti pasauliui, buvo vadinamasis kiaulių gripas 2009 metais, prasidėjęs Meksikoje. Laimei, jis nepareikalavo tiek aukų, kiek prognozuota, nes dauguma vyresnio amžiaus žmonių turėjo jam imunitetą (taip galėjo nutikti dėl jo panašumo į kitus seniau cirkuliavusius gripo virusus).

Tas virusas, kuriam duotas A/H1N1pdm09 pavadinimas, šiuo metu lengvai užkardomas kasmetine gripo vakcina.

Naujasis gripo štamas ekspertų įvardijamas kaip panašus į 2009 metų kiaulių gripą, tačiau turintis keletą esminių pokyčių.

Kol kas jis nekelia ypatingos grėsmės, tačiau jį tiriantis profesorius Kin-Chow Chang ir jo kolegos sako, kad jį būtina stebėti.

Naujasis virusas, kuriam duotas pavadinimas G4 EA H1N1, gali augti ir daugintis žmogaus kvėpavimo takus dengiančiose ląstelėse. Mokslininkai turi įrodymų, kad pastaroji infekcija prasidėjo Kinijos kiaulių pramonėje dirbančių žmonių organizme. Šiuo metu turimos gripo vakcinos nuo jos neapsaugo, tačiau, prireikus, jas galima adaptuoti.

Natingamo universitete Jungtinėje Karalystėje dirbantis profesorius Kin Chow Chang BBC sakė: „Šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas koronavirusui, taip ir turi būti. Tačiau negalime ignoruoti ir potencialiai labai pavojingų naujų virusų“.

Nors šis virusas dar nekelia problemų, profesorius perspėja: „Neturėtume jo ignoruoti“.

Kembridžo universiteto veterinarijos katedros vadovas profesorius Jamesas Woodas sako, kad ši žinia – „dar vienas svarbus priminimas“, kad gyvename nuolatinėje naujų patogenų grėsmės akivaizdoje, o ūkiuose laikomi gyvūnai, su kuriais žmogus turi nuolatinį kontaktą, gali tapti pavojingų pandeminių virusų šaltiniu“.