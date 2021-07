Kinijai smogė rekordinės liūtys: gatvės virto upėmis, keleiviai įstrigo užlietame metro

„Liepos 21 dienos 7 val. ryto duomenimis, skubiai evakuota beveik 200 tūkst. žmonių, o nelaimė paveikė 36 tūkst. miesto gyventojų“, – teigė Henano provincijoje esančio Džengdžou miesto valdžios pareigūnai.

Per valandą Džengdžou mieste iškrenta daugiau nei 20 cm kritulių – tai daugiau nei per tris Vokietiją siaubusių potvynių dienas. Čia labiausiai nukentėjusiose vietovėse per tris paras prilyta 18,2 cm.

Pasak Kinijos valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“, per potvynius jau žuvo mažiausiai 12 žmonių.

This video was shared on Weibo earlier tonight. pic.twitter.com/uPKVQZqWZz — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021



Iš nuotraukų ir vaizdo įrašų matyti, kaip gatvėse teka vandens srautai, o gelbėtojai stengiasi evakuoti įstrigusius žmones.

Kai kurioms miesto dalims buvo nutraukta elektros energija, sustabdyti traukiniai, uždaryti keliai ir nukelti skrydžiai.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai iš viešojo transporto, kur keleiviai įstrigo iki juosmens apsemti vandens.

„Vanduo pasiekė mano krūtinę. Aš tikrai bijojau, bet baisiausias dalykas buvo ne vanduo, o vis mažėjantis oro kiekis salone“, – rašo įvykio liudininkai.

Subway passengers trapped in the water. pic.twitter.com/IyqmKN7WEr — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021



„Ypač sunki padėtis“

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė, kad centrinėje Henano provincijoje susidarė „ypač sunki“ padėtis dėl smarkių liūčių sukelto potvynio, trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

„Kai kurių rezervuarų užtvankos sugriuvo... sukeldamos sunkius sužalojimus, gyvybės praradimus ir turtinę žalą. Potvynių kontrolės padėtis yra ypač sunki“, – cituojamas Xi Jinpingas, pridūręs, kad situacija yra „kritiniame etape“.

Meteorologijos tarnybos paskelbė aukščiausio lygio pavojų centrinėje Henano provincijoje, kur gyventojus teko evakuoti iš daugybės užlietų miestų ir gyvenviečių.

Kariai vadovauja gelbėjimo operacijai šiame Henano provincijos mieste, kuriame gyvena daugiau nei 10 mln. žmonių ir kurį užklupo rekordinės liūtys, užplūdusios gatves ir metropoliteną.

Miestą pasiekė „virtinė retų ir stiprių liūčių, dėl kurių vanduo kaupėsi Džengdžou metro“, nurodė vietos pareigūnai pranešime Kinijos socialiniame tinkle „Weibo“, panašiame į „Twitter“.

2/3: A woman rescued in flood waters in Zhengzhou, Henan (video from WeChat). pic.twitter.com/6fOblgl5OL — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021



Jame sakoma, kad 12 žmonių žuvo, penki buvo sužaloti, o dar šimtai buvo išgelbėti iš metropoliteno.

Pasak vietos pareigūnų, Henano provincijoje dėl smarkių liūčių sugriuvus kelioms užtvankoms ir upėms išsiliejus iš savo krantų Džengdžou teko evakuoti beveik 200 tūkst. žmonių.

„Iki liepos 21-osios 7 val. beveik 200 000 žmonių buvo evakuoti, o 36 000 miesto gyventojų paveikė nelaimė“, – nurodė miesto pareigūnai.

Lietinguoju metų laiku Kinijoje dažnai kyla potvynių, nuniokojančių kelius, pasėlius ir namus.

Ši grėsmė dar labiau išaugo pastaraisiais dešimtmečiais, nes šalyje buvo pastatyta daug užtvankų ir dambų, atribojusių upes nuo šalimais esančių ežerų bei užliejamų salpų, kurios padėdavo sugerti dalį vasaros kritulių pertekliaus.