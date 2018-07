Anot CŽV Rytų Azijos misijų centro direktoriaus padėjėjo pavaduotojo Michaelo Collinso (Maiklo Kolinso), Pekinas nesiekia atviro karo, bet dabartinė komunistų vyriausybė subtiliai veikia keliuose frontuose, kad pakirstų JAV įtaką. Be ginčų dėl prekybos, amerikiečiai nerimauja, kad Kinija vagia komercines paslaptis, sparčiai modernizuoja savo kariuomenę ir steigia karines bazes Pietų Kinijos jūros salose. M. Collinsas pavadino šį regioną „Rytų Krymu“ – turėdamas omenyje Ukrainai priklausantį Juodosios jūros pusiasalį, kurį 2014-aisiais aneksavo Rusija. Savo komentarus CŽV ekspertas išsakė per Kolorado valstijoje vykstantį Aspeno saugumo forumą.

