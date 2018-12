„Kanados užsienio reikalų ministerijai žinoma apie vieną Kanados pilietį, sulaikytą Kinijoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos atstovė Maegan Graveline, bet daugiau detalių nepateikė. Kitas vyriausybės šaltinis sakė, kad šis sulaikymas turbūt nėra susijęs su JAV prašymu Kanados įvykdytu Kinijos bendrovės „Huawei“ finansų direktorės Meng Wanzhou areštu. „Nėra pagrindo manyti, kad šis atvejis yra susijęs su kitais (dviem) kanadiečių sulaikymo Kinijoje atvejais“, – nurodė šaltinis. Anksčiau per spaudos konferenciją Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying sakė „nieko negirdėjusi“ apie areštą, apie kurį pirmas pranešė Kanados laikraštis „National Post“. Kanados buvusio diplomato ir verslininko suėmimas Kinijoje sukėlė įtarimų, kad Pekinas juos laiko atsakydamas į Kinijos bendrovės „Huawei“ finansų direktorės Meng Wanzhou areštą Vankuveryje gruodžio 1 dieną, nors oficialiai šie atvejai nėra susiję. Praėjusią savaitę Meng Wanzhou buvo paleista už užstatą laukti teismo sprendimo dėl jos ekstradicijos. Jungtinės Valstijos siekia M. Wanzhou ekstradicijos dėl kaltinimų, susijusių su tariamu Vašingtono sankcijų Iranui pažeidimu. Kinija kaltina du sulaikytuosius - buvusį Kanados diplomatą Michaelą Kovrigą ir verslo konsultantą Michaelą Spavorą – veikla, „keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui“. Šią frazę Pekinas dažnai naudoja mesdamas kaltinimus dėl šnipinėjimo. Abu jie buvo sulaikyti gruodžio 10 dieną. M. Kovrigas pernai išėjo nemokamų atostogų, kad galėtų dirbti vyresniuoju patarėju Honkonge įsikūrusioje Tarptautinėje krizių grupėje (ICG), o M. Spavoras padėdavo organizuoti keliones į Šiaurės Korėją. Pastarasis taip pat prisidėjo prie buvusio krepšininko Denniso Rodmano kelionės į šią šalį organizavimo. Pekinas pagrasino, kad Kanada sulauks „sunkių pasekmių“, jeigu nepaleis Meng Wanzhou. Kinijos valstybinė žiniasklaidą šį suėmimą pavadino politiškai motyvuotu. Tuo metu Otava atkakliai tvirtina, kad šio suėmimo motyvai nėra politiniai. Pradėti į šį teisinį procesą ją įpareigojo su Vašingtonu pasirašyta ekstradicijos sutartis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.