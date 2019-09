5,4 balo galingumo požeminis smūgis sukrėtė Neidziangą, esantį Sičuano provincijoje, 6 val. 42 min. vietos (1 val. 42 min. Lietuvos) laiku, pranešė žemės drebėjimus stebinti valstybinė agentūra.

Be to, per drebėjimą sugriuvo mažiausiai 17 namų, o dar 215 pastatų buvo padaryta žalos, nurodė miesto pareigūnai. Daugiau informacijos apie požeminio smūgio padarytą žalą nepranešama.