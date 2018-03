JAV lyderiui sutikus susitikti su Kim Jong Unu, Xi Jinpingas gyrė prezidento Donaldo Trumpo „pozityvų nusiteikimą“ siekti politinio sprendimo Korėjos pusiasalyje, pažymi naujienų agentūra „Xinhua“. „Aš tikiuosi, kad Jungtinės Valstijos ir Šiaurės Korėja galėtų susisiekti ir pradėti dialogą kuo greičiau ir stengtis gauti pažangių laimėjimų“, – sakė Kinijos prezidentas. D. Trumpas ketvirtadienį sutarė dėl istorinio pirmojo susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu iki gegužės. Stulbinantis posūkis Amerikos griežtame požiūryje į branduolinį ginklą plėtojančią Šiaurės Korėją. Xi Jinpingas sakė D. Trumpui, kad pasiryžimas siekti denuklearizacijos „teisingu dialogo keliu“ yra teigiamas dalykas. Anksčiau šią savaitę Seulo nacionalinio saugumo patarėjas grįžo po derybų Pchenjane, užsitikrinęs susitarimą, kad balandžio pabaigoje bus surengtas abiejų Korėjų viršūnių susitikimas, taip pat Šiaurės pažadą užbaigti savo branduolinę programą, jeigu jai būtų suteikta saugumo garantijų Kinijos prezidentas sakė D. Trumpui, kad ir pati Kinija yra „tvirtai pasiryžusi siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.