Li Zhanshu, vienas iš septynių Kinijos komunistų partijos politinio biuro nuolatinio komiteto – galingiausio šalies valdžios organo – narių, atvyko į Šiaurės Korėją dalyvauti sekmadienį vykusiame 70-ųjų šalies įkūrimo metinių parade Kinijos prezidento Xi Jinpingo pavedimu. Jis patvirtino, kad Kinija yra pasiryžusi siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos tikslo, informavo naujienų agentūra „Xinhua“. „Mes labai vertiname KLDR įdėtas pastangas siekiant taikos ir stabilumo regione“, – sakė Li Zhinshu, panaudodamas Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos akronimą. Remiantis „Xinhua“, Li Zhinshu taip pat išreiškė viltį, kad Šiaurės Korėja ir Jungtinės Valstijos galės įgyvendinti Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo birželį Singapūre priimtą susitarimą bei sieks išsaugoti taikias derybas. D. Trumpas ir Kim Jong Unas bendrai sutarė siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, tačiau nuo to laiko šioje srityje mažai kas įvyko. D. Trumpas kaltina Pekiną – vienintelį didesnį Pchenjano sąjungininką – komplikuojant Vašingtono santykius su Šiaurės Korėja. Tuo metu Šiaurės Korėja sekmadienį per karinį paradą susilaikė nuo savo tarpžemyninių balistinių raketų demonstravimo. Šį neįprastą žingsnį D. Trumpas pasveikino kaip „svarbų ir labai pozityvų Šiaurės Korėjos pareiškimą“. Savo ruožtu Kim Jong Unas pareiškė, kad laikosi viršūnių susitikime pasiekto susitarimo ir „imasi priemonių šioje srityje, o JAV (taip pat) turėtų imtis atitinkamų veiksmų, bendrai siekiant Korėjos pusiasalio problemos sureguliavimo politiniu keliu“, pranešė „Xinhua“. Li Zhinshu perdavė Kim Jon Unui Kinijos lyderio pasirašytą laišką. Remiantis „Xinhua“, oficialiame Xi Jinpingo laiške sakoma, kad „KKP (Kinijos komunistų partijos) ir Kinijos vyriausybės nenukrypstanti politika yra saugoti, tvirtinti ir plėtoti Kinijos ir KLDR santykius“. Vis dėlto pastaraisiais metais Pekino ir Pchenjano santykiai nebuvo visai sklandūs. Jiems įtakos turėjo Kinijos sprendimas palaikyti Jungtinių Tautų sankcijas, kuriomis buvo siekiama nubausti jos Šaltojo karo laikų sąjungininkę už jos branduolinę programą. Tačiau neseniai santykiai pagerėjo – per šiuos metus įvyko trys Kim Jong Uno ir Xi Jinpingo susitikimai. Nors dabar Kinijos lyderio eilė surengti atsakomąjį vizitą Pchenjane, vietoje savęs į Šiaurės Korėjos įkūrimo 70-ųjų metinių minėjimą jis pasiuntė aukšto rango Kinijos valdžios pareigūną Li Zhanshu.

