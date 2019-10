Remiantis Liaudies išlaisvinimo armijos interneto svetainės angliškąja versija, milžiniškas laivas, stovintis Šanchajaus laivų statykloje, yra pirmasis Kinijos 075 klasės jūros desanto laivas.

Analitikai sako, kad šio laivo statybos užbaigimas yra dar vienas augančios Kinijos laivyno galios ženklas.

„Jis pabrėžia Kinijos planus didinti savo karinio jūrų laivyno pajėgumus bei desantinio karo ambicijų ir pajėgų plėtrą“, – teigė buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno kapitonas Carlas Schusteris, šiuo metu dirbantis instruktoriumi Havajų Ramiojo vandenyno universitete.

Probably the best set of images of the first Type 075 LHD so far from today ... unfortunately the second ship as well as certain details like the hangar as still psed, but anyway an impressive ship.

Jūros desanto laivai, kartais vadinami sraigtasparnių kilimo ir tūpimo platformomis, gali būti apibūdinami kaip maži lėktuvnešiai, skirti salų ir pakrančių puolimui. Kinija nepateikė informacijos apie naujojo laivo dydį ir pajėgumus.

Paprastai tokie laivai turi plokščią denį ir gali gabenti dešimtis lėktuvų (075 atveju – sraigtasparnių), šimtus kareivių, jų transporto priemones ir ekipuotę. Šie laivai turi vidinius dokus, leidžiančius kariams sulipti į mažesnius laivus ir nuplaukti į krantą.

„075 klasės jūros desanto laivas ne tik gerokai padidina Kinijos puolamuosius gebėjimus, bet ir suteikia jos jūrų pėstininkams galimybę pulti vertikaliai, iš oro“, – aiškino C. Schusteris.

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Japonijos laivynai taip pat turi jūros desanto laivų Ramiajame vandenyne. JAV karo laivas „Wasp“ iš šio regiono išplaukė rugsėjį, jame praleidęs daugiau nei 18 mėnesių. Remiantis JAV karinio jūrų laivyno pranešimu, vėliau šiais metais jį pakeis naujesnis ir šiek tiek didesnis karo laivas „America“.

Japonija turi du „Izumo“ klasės sraigtasparnešius, kurie funkcionuoja panašiai kaip jūros desanto laivai. JAV laivai gali gabenti naikintuvus F-35B. Šiems lėktuvams pakilti užtenka trumpo kilimo ir tūpimo denio, be to, jie geba nutūpti vertikaliai. Japonija taip pat planuoja pritaikyti savo laivus gabenti F-35B.

Kinija kol kas neturi naikintuvo, galinčio nusileisti vertikaliai, kaip minėtasis F-35B, tačiau C. Schusterio teigimu, didelė tikimybė, jog tokie naikintuvai jau gaminami, o 075 klasės jūros desanto laivo dydis yra pakankamas jiems gabenti.

Trečiadienį pranešusi apie naująjį jūros desanto laivą, Kinijos kariuomenė pažymėjo, kad dar reikia atlikti tam tikrus darbus, prieš įtraukiant laivą į aktyvų laivyną.

„Kito etapo metu inžinieriai pradės montuoti ir reguliuoti laivo įrangą, paskui bus atlikti švartavimosi ir plaukiojimo jūroje bandymai“, – pareiškė Kinijos kariuomenė.

Nepaisant šios informacijos, analitikai atkreipė dėmesį į pašėlusį Kinijos laivų statymo tempą.

Naujasis laivas buvo praktiškai užbaigtas vos po penkių mėnesių nuo pasirodžiusių nuotraukų apie statomą kilį, tinklaraštyje „The War Zone“ pastebėjo Josephas Trevithickas ir Tyleris Rogoway.

„Kinijos laivų statybos sparta yra ne mažiau įspūdinga, nei šio laivo dydis“, – rašė jie.

JAV gynybos departamentas savo kasmetinėje ataskaitoje Kongresui apie Kinijos kariuomenę, paskelbtoje gegužės mėnesį, pabrėžė, kad kinai yra geriausi laivų statytojai pasaulyje.

Ši šalis vieną po kito „kepa“ pažangius daugiafunkcius laivus ir povandeninius laivus. Be to, vienas pastatytas lėktuvnešis šiuo metu bandomas jūroje, o kitas – statomas.

The most recent image of the first Type 075 LHD from today, which is being prepared for its launch (eventually on 24.09)... seems as if there is some sort of banner prepared for the launching ceremony on the bottom left of the photo