Remdamasis neįvardijamais šaltiniais laikraštis rašė, kad Rusijos ir Kinijos žvalgybos tarnybos pasiklauso dažnų D. Trumpo pokalbių jo telefonu „iPhone“ su draugais ir sąjungininkais, o surinkta informacija naudojasi formuodama bendravimo su JAV kursą. Per įprastą spaudos konferenciją paklausta apie šį pranešimą, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying sakė, kad „tam tikri žmonės Jungtinėse Valstijose kaip įmanydami stengiasi laimėti geriausio scenarijaus „Oskarą“. Hua Chunying pateikė tris rekomendacijas minimam amerikiečių dienraščiui ir D. Trumpo administracijai. „Pirmiausia „The New York Times“ turėtų žinoti, jog jei skelbia tokį pranešimą, tai pateikia dar vieną įrodymą, kad „The New York Times“ praneša netikras naujienas“, – sakė atstovė, pavartodama mėgstamą D. Trumpo taktiką sukritikuoti jam nepalankius straipsnius. „Antra, jei jie nerimauja dėl to, kad „Apple“ telefonų pasiklausoma, jie turėtų pakeisti juos „Huawei“ telefonais“, – sakė Hua Chunying. Ji turėjo omenyje vieną didžiausių Kinijos telekomunikacijų firmų, kuriai JAV rinka daugiausia yra uždaryta dėl susirūpinimo nacionaliniu saugumu. Galiausiai Hua Chunying rekomendavo „nebesinaudoti jokia modernia komunikacijos įranga ir nutraukti kontaktus su išoriniu pasauliu“, jei jie nori užtikrinti absoliutų saugumą. Rusija taip pat atmetė įtarimus pasiklausymu. „Mes tokias istorijas jau vertiname su tam tikru humoru, – sakė prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. – Apgailestaujame, kad šis laikraštis neapgalvotai publikuoja informaciją, kuri, labiausiai tikėtina, rodo žurnalistikos standartų smukimą.“ Minimame „The New York Times“ trečiadienio straipsnyje pateikta nedaug detalių dėl to, kaip Kinija ir Rusija stebi D. Trumpo komunikaciją, tik pažymima, kad skambučiai buvo perimti, kai jų signalai sklisdavo JAV mobiliojo ryšio tinklu.

