Pirmasis trišalis šių valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas buvo surengtas Kinijai aktyviau investuojant į kaimynines valstybes pagal savo trilijonų dolerių vertės investavimo iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ (One Belt One Road). Kinija yra priklausoma nuo Afganistano ir Pakistano pagalbos kontroliuojant Sindziango, kuriame gyvena daugiausia musulmonai uigūrai, sienas. Analitikai sako, kad represinė Pekino politika išprovokavo maištus ir teroristines atakas šiame regione, bet Kinija su tokiais teiginiais nesutinka. Pekinas nuolat kaltina užsienyje veikiančias uigūrų etninės mažumos separatistų grupes, kaip neaiškus „Rytų Turkestano islamo judėjimas“ (ETIM), kad jos organizuoja atakas gamtinių išteklių turtingame Sindziange ir kitur Kinijoje. Kinija reiškė susirūpinimą, kad uigūrų kovotojai randa prieglobstį Afganistane ir Pakistane. „Susitarėme bendradarbiauti kovoje su terorizmu, visomis jo formomis ir apraiškomis“, – po susitikimo sakė afganų užsienio reikalų ministras Salahuddinas Rabbani. Afganistanas tęs savo „ryžtingą kovą su ETIM ir jį remiančiomis grupėmis bei tinklais, ir visuotinį kovos su terorizmu bendradarbiavimą“, – pridūrė jis. Kinija jau seniai ragino tarptautinę bendriją padėti spręsti šią problemą, kurią, pasak Pekino, sukėlė „radikalių“ religinių grupių infiltravimasis į Sindziangą. Reaguodamas Pekinas regione įvedė griežtą religinės praktikos kontrolę, praktiškai paversdamas jį policine valstybe, ir ši kampanija, pasak analitikų, pakurstė separatistines nuotaikas. Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi sakė, kad minimos trys šalys pasiekė visišką konsensusą dėl kovos su terorizmu, ir pridūrė, kad Kinija taip pat stengsis paversti Sindziangą baze ekonominiam bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis. Kinijos projektu „Viena juosta, vienas kelias“ siekiama atgaivinti senovinius prekybos kelius, atkurti dižiulį sausumos tinklą, nusidriekiantį per Sindziangą, kaimyninius Afganistaną ir Pakistaną Europos link. Plečiama Kinijos ekonominė veikla Pakistane ir Afganistane taip pat atnešė su terorizmu susijusių nesėkmių. Šią vasarą buvo pagrobti du Kinijos piliečiai, su verslo vizomis atvykę į Pakistaną. Iškasenų turtingos Beludžistano provincijos sostinėje Kvetoje pagrobti kinai buvo nužudyti; atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS). Pakistanas tuo metu sakė, kad šie du kinai užsiėmė neteisėta propaganda.

