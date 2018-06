Šarvuoti automobiliai penktadienį rikiavosi pajūrio miesto Čingdao gatvėse, pasaulio lyderiams renkantis į Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimą. Šiam regioniniam saugumo blokui vadovauja Kinija ir Rusija. Tarp jos narių yra keturios buvusios sovietinės Centrinės Azijos respublikos, Pakistanas ir Indija, o Iranas turi stebėtojo statusą. Tarnybos uždarė visą Čingdao pajūrio dalį, imdamosi griežtų saugumo priemonių prieš renginį, kuriame susitiks Xi Jinpingas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Irano prezidentas Hassanas Rouhani. Susitikime taip pat dalyvaus Pakistano prezidentas Mamnoonas Hussainas ir Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi. Per atidarymo banketą, prasidėsiantį 19 val. 45 min. vietos (14 val. 45 min. Lietuvos) laiku, Xi Jinpingas pasakys įžanginę kalbą. Vėliau įvyks fejerverkų šou. ŠBO susitikimas vyks prezidentui Donaldui Trumpui priėmus sprendimą išvesti Vašingtoną iš 2015 metais sudarytos galingųjų šalių sutarties su Iranu, nustačiusios apribojimus Teherano branduolinei programai mainais į ekonominių sankcijų sušvelninimą. Pasak analitikų, vienas pagrindinių klausimų šių metų susitikime gali būti pasiūlymas Iranui tapti visateisiu ŠBO nariu, nors jis nėra įtrauktas į oficialią darbotvarkę. Šio statuso Teheranas siekia nuo 2008 metų, bet jis negalėjo būti suteiktas, kol Iranui buvo taikomos JT sankcijos. 2015 metų branduolinė sutartis šią kliūtį pašalino. Dabar, iš sutarties pasitraukus Jungtinėms Valstijoms, „ŠBO narės gali suteikti Iranui visateisę narystę, kad pademonstruotų palaikymą Teheranui ir branduoliniam susitarimui“, – sakė JAV Karinių oro pajėgų koledžo tarptautinio saugumo studijų profesorė Dawn Murphy. Šeštadienį Irano viceprezidentė Massoumeh Ebtekar šeštadienį Vilniuje sakė naujienų agentūrai AFP, kad Teheranas tiksi, jog galingosios Europos šalys, taip pat Rusija ir Kinija savo įsipareigojimus laikytis branduolinės sutarties patvirtins „kiek įmanoma greičiau, nes Iranas negali laukti amžinai“. „Buvome labai ištikimi šio įsipareigojimo veikėjai, stengėmės visomis išgalėmis, demonstravome savo gerus ketinimus. Dabar žengiame į labai nestabilią sritį“, – pabrėžė jis. Dėmesį Irano problemai iš dalies nustelbė kitas svarbus su branduoliniais reikalais susijęs klausimas – kitą savaitę Singapūre vyksiantis precedento neturintis D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimas.

