Šių programišių taikiniais, kaip teigiama, tapo bendrovės ir agentūros daugiau nei dešimtyje šalių. „Raginame JAV liautis šmeižti Kiniją kibernetinio saugumo klausimais“, – rašoma Kinijos užsienio reikalų ministerijos išplatintame pareiškime ir priduriama, kad šalis pateikė oficialų protestą. Anot Kinijos, JAV turėtų nutraukti šių asmenų baudžiamąjį persekiojimą, „kad būtų išvengta rimtos žalos dvišaliams santykiams“. Pekinas apkaltino Vašingtoną, kad jis „primeta kaltę kitiems“ ir pats rengia kibernetines atakas prieš kitas valstybes. „Jau seniai vieša paslaptis, kad tam tikri Jungtinių Valstijų departamentai vykdo didžiulio masto ir organizuotą kibernetinių vagysčių ir stebėjimo veiklą, nukreiptą prieš užsienio šalių vyriausybes, įmones ir atskirus asmenis“, – sakoma Kinijos URM atstovės Hua Chunying (Hua Čuning) pareiškime. Oficialius kaltinimus dviem kinų programišiams pareiškęs Teisingumo departamentas tvirtina, kad grupės, kuriai jie dirbo, taikiniais buvo įmonės, padedančios kitoms kompanijoms tvarkyti savo informacinių technologijų sistemas. Tai potencialiai galėjo užtikrinti programišiams prieigą prie dešimčių kompanijų kompiuterių tinklų. Vakarų šalys, tarp jų JAV sąjungininkės Didžioji Britanija ir Australija, kaltina Pekiną kibernetinėmis atakomis. Kinija šiuos kaltinimus vadina „visišku pramanu“ ir įspėja liautis sąmoningai šmeižus šalį, kad nenukentėtų dvišaliai santykiai.

