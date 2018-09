Gynybos ministerijos atstovas Renas Guoqiangas per įprastą mėnesio spaudos konferenciją pareiškė, kad Kinija atsakys visomis priemonėmis, kurias laikys būtinomis savo teisėms ir interesams apginti. Du B-52 anksčiau šią savaitę praskrido virš strateginę reikšmę turinčios akvatorijos, į kurią pretenzijas reiškia Pekinas. Pentagonas tai pavadino įprasta misija. Trečiadienį paklaustas apie skrydžius JAV valstybės sekretorius Jamesas Mattisas atsakė, kad „čia nėra nieko neįprasta“. Kinija siekė stiprinti savo pretenzijas į Pietų Kinijos jūrą, ant rifų supildama septynias salas, kuriose buvo pastatyti kariniai objektai, tokie kaip lėktuvų kilimo ir tūpimo takai, radiolokatoriai ir raketų sistemos. Į teritorijas tame rajone pretenzijas taip pat reiškia penkios kitos šalys.

