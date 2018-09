Be kita ko, bus suteikta 15 mlrd. JAV dolerių „nemokamos pagalbos ir paskolų be palūkanų“, pareiškė Kinijos vadovas dvi dienas truksiančiame Kinijos ir Afrikos bendradarbiavimo forume (FOCAC), į kurį atvyko daugelis Afrikos žemyno lyderių. Jo pastabos turėtų kiek išsklaidyti pastaruoju metu didėjusį nerimą, jog Kinijos pagalba besivystančioms šalims jas skandina skolose. Netrukus po to Pietų Afrikos prezidentas Cyrilas Ramaphosa supeikė kritikuojančiuosius Kinijos vystymosi pagalbą Afrikoje. Kalbą kas trejus metus rengiamame forume sakęs PAR prezidentas pažymėjo, kad susitikimo dalyviai „nepritaria nuomonei, jog Afrikoje įsigali naujas kolonializmas, kaip mus bando įtikinti mūsų priešininkai“. Forume, kaip prognozuojama, daugiausia dėmesio bus skirta Xi Jinpingo propaguojamai „Juostos ir kelio“ infrastruktūros programai, kuria Kinija siekia gerinti savo prieigą prie užsienio rinkų ir išteklių ir taip pat stiprinti Pekino įtaką užsienio šalyse. Pagal šią programą Kinija įvairioms Azijos ir Afrikos šalims kelių, geležinkelių, uostų ir kitiems dideliems infrastruktūros projektams jau paskolino milijardus JAV dolerių. Tačiau kritikai įspėja, kad dėl šio Xi Jinpingo projekto kai kurios šalys įklimpsta į didžiules skolas. Jungtinėse Valstijose įsikūrusio Pasaulio vystymosi centro atliktas tyrimas parodė, kad „Juostos ir kelio“ programos lėšas gaunančių aštuonių Azijos, Europos ir Afrikos valstybių skolų tvarumas kelia „didelį susirūpinimą“. Praėjusiame forume, kuris įvyko Johanesburge 2015 metais, Xi Jinpingas paskelbė, jog Afrikai bus skirta pagalbos ir paskolų už 60 mlrd. JAV dolerių. Įvairios Afrikos šalys viliasi, kad Kinijos noras investuoti į infrastruktūrą padės žemyne skatinti pramonės plėtrą. Pagalbą Afrikai Kinija teikia nuo Šaltojo karo laikų, tačiau šaliai vis labiau iškylant kaip pasaulio prekybos galiūnei, proporcingai augo ir jos veiklos regione mastas.

