Remiantis vietos žiniasklaida, 62 metų gydytojas Liang Wudong mirė šeštadienį ryte. Kinijos „Global Times“ taip pat informuoja, kad tą pačią dieną nuo širdies smūgio mirė ir dar vienas pacientais Uhane besirūpinęs daktaras. Kol kas nėra informacijos, ar 51 metų Jiang Jijun buvo užsikrėtęs koronavirusu.

Kinijos valdžia imasi naujų epidemijos suvaldymo būdų, į Uhaną pasiųsta dar 1200 gydytojų, padėsiančių viruso proveržio epicentre dirbantiems kolegoms.

"Save my life, doctor!" Videos show how the coronavirus outbreak in China has overwhelmed hospitals. More than 1,300 cases have been confirmed across the country and at least 41 people have died.