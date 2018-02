Kinijos pozicija yra aiški: nori laimėti karą? Turėk geresnį ginklą. O su naujuoju ginklu, įkurdintu viename kariniame laive, Pekinas atliko didžiulį šuolį į priekį ir aplenkė Jungtines Valstijas, skelbia news.com.au.

Pirmosios naujo ginklo nuotraukos internete pasirodė praėjusią savaitę. Jose matyti kinų amfibinis karo laivas, kuris paprastai į krantą atgabena karius ir šarvuotąją techniką. Tačiau dėmesį patraukė ne pats kelių dešimtmečių senumo laivas, o tai, kas buvo sumontuota ant jo denio - didesnis, nei įprastai, pabūklas. Dabar spėliojama, kad pabūklas išsiskiria ne tik dydžiu.

Įspūdingo dydžio ir galios pabūklas

Pekino ruporu laikomas naujienų portalas „The People’s Daily Online“ paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, kad tas monstras – naujas itin galingas elektromagnetinis pabūklas.

Tradiciniai ginklai naudoja sprogstamąjį užtaisą, kuris generuoja didelio slėgio dujų debesį, dideliu greičiu išstumiantį sviedinį. Tokie ginklai turi ir silpnųjų vietų. Sprogstamasis užtaisas išskiria karštį ir slėgį, o tai apriboja tokio ginklo praktinį dydį, greitį ir patvarumą. Be to, tokiais atvejais karo laive tenka gabentis didelį kiekį sprogmenų.

Elektromagnetinis pabūklas leidžia visų šių problemų išvengti. Vietoj sprogstamojo užtaiso šis ginklas naudoja galingus magnetus, kurie dideliu greičiu išstumia kovines galvutes. Skaičiuojama, kad toks pabūklas leidžia žymiai greičiau iššauti didesnes kovines galvutes. Tai bene didžiausias šio naujo ginklo privalumas.

Elektromagnetinių pabūklų paleisti sviediniai gali skandinti laivus, pasiekti taikinius, esančius toli sausumoje ir net sunaikinti skrendančius lėktuvus ir raketas. Ir visa tai – tokiu greičiu ir tikslumu, kokio galima tikėtis tik iš raketų.

„Nors Jungtinės Valstijos jau ne vienerius metus kuria ir viešai giriasi elektromagnetiniais ginklais, tai nereiškia, kad Kinija šioje srityje atsilieka. Skirtumas tas, kad Kinija paprastai savo pažangos neafišuoja“, – „The People’s Daily Online“ mokslo ir technologijų skilčiai sakė karybos ekspertas Chenas Shuorenas.

„Jeigu tos nuotraukos yra tikros, tai istorinis Kinijos elektromagnetinių ginklų kūrimo programos pasiekimas, turintis epochos lygio svarbos“, – sakė jis.

Kinijos vyriausybinis laikraštis skatina kalbas, jog 072 II tipo laive, pavadintame „Haiyangshan“, yra būtent toks elektromagnetinis pabūklas. Straipsnyje teigiama, kad dar 2015 metais Kinijos aerokosminio mokslo ir pramonės korporacija pasiekė didelį proveržį elektromagnetinių tyrimų srityje.

Is the #Chinese #Navy about to test a #railgun at sea? New views of 22-yo Type 072 III landing ship HAIYANGSHAN 936 with what might be a railgun forward. Power modules seem to be placed on deck just aft of the gun. Props to @xinfengcao et al for these. pic.twitter.com/unTUGZTCgP

— Chris Cavas (@CavasShips) January 31, 2018