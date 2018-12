Pareigūnų reidai vyko sekmadienio naktį, sakoma Sičuano provincijos Čengdu mieste įsikūrusios Protestantų bažnyčios „Early Rain Covenant“ pareiškime. Per reidus buvo suimti keli Bažnyčios lyderiai, įskaitant pastorių Wang Yi, naujienų agentūrai AFP pranešė keli parapijos nariai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Dar mažiausiai 80 žmonių dingo, sakė parapijiečiai, tačiau tikslus suimtų žmonių skaičius nežinomas. „Daugumą Bažnyčios narių išsivežė tiesiai iš jų namų, kai kuriuos sučiupo gatvėje, – pasakojo vienas tikinčiųjų. – Kai kuriuos jų surado pagal jų išmaniųjų telefonų buvimo vietą ir išvežė.“ „Policija kontroliuoja visą rajoną ir jį supančią teritoriją, – pasakojo pašnekovas. – Niekam neleidžiama net prisiartinti.“ Sičuano policijos pareigūnai atsisakė komentuoti šį įvykį. Čengdu policija kol kas taip pat neatsakė į analogišką AFP prašymą. Susiję straipsniai: Kanadoje suimta „Huawei“ finansų vadovė prašo dėl silpnos sveikatos paleisti už užstatą Kinija dėl „Huawei“ finansų vadovės arešto iškvietė JAV ambasadorių Kinijos formaliai ateistinė vyriausybė griežtai stebi visus jos nekontroliuojamus organizuotus judėjimus ir religines organizacijas. Kinijoje gyvenantys krikščionys yra pasidalinę į dvi grupes. Vieni jų priklauso „neoficialioms“ arba „pogrindinėms“ bažnyčioms, tokioms kaip „Early Rain Covenant“, kiti – valstybės pripažįstamoms bažnyčioms, kuriose per apeigas skamba ir komunistinės dainos. Katalikai taip pat yra panašiai pasidalinę. Dalis jų vaikšto į Vatikano paskirtų vyskupų vadovaujamas bažnyčias, o kiti priklauso oficialiajai bažnyčiai, kurios dvasininkus parenka formaliai ateistinė Komunistų partija. Didelio masto naktinė operacija Šiemet valdžia didina spaudimą pogrindžio bažnyčioms, ypač didesnėms religinėms organizacijoms. Viena tokių yra mažiausiai 500 narių turinti Protestantų bažnyčia „Early Rain Covenant“. Rugsėjo mėnesį Pekino pareigūnai uždarė vieną didžiausių neoficialių protestantų bažnyčių šalyje Siono bažnyčią. Jai nurodyta sumokėti 1,2 mln. juanių (146 tūkst. eurų) nuomos mokestį ir padengti likvidavimo išlaidas. Lapkričio mėnesį rytinėje Kinijoje dingo vienas Vatikanui ištikimos neoficialios bažnyčios vyskupų. Šis dingimas sunkiai suderinamas su istoriniu susitarimu dėl vyskupų skyrimo, kurį rugsėjį pasiekė 1951 metais diplomatinius santykius nutraukę Pekinas ir Šventasis Sostas. Kaip skelbia JAV įsikūrusi religinių teisių grupė „ChinaAid“, Bažnyčia „Early Rain Covenant“ šiemet nuolat buvo persekiojama policijos ir bendruomenės pareigūnų. „Didelio masto naktinė operacija prieš nepriklausomos gerai žinomos Bažnyčios „Early Rain Covenant House“ narius rodo religinių grupių persekiojimo eskalaciją Kinijoje“, – parašė „ChinaAid“ įkūrėjas ir pastoriaus Wang Yi bičiulis Bob Fu socialiniame tinkle „Twitter“. Čengdu veikianti Bažnyčia oficialiai nebuvo registruota, nes siekė religinės laisvės, sakė vienas iš jos narių naujienų agentūrai AFP. „Mes jau seniai buvome tam pasiruošę“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie tikinčiųjų persekiojimą. „Šventosios Dvasios palytėti, pasikliaudami tikėjimu ir Biblijos vedami mes žingsnis po žingsnio eisime toliau pirmyn“, – sakė kitas tikintysis. Kinijoje gyvena 5,7 mln. katalikų ir 23 mln. protestantų, rodo oficialūs 2014-ųjų duomenys. Tačiau čia neįtraukta dar beveik tiek pat katalikų, kurie priklauso neoficialiai „pogrindinei“ bažnyčiai, ištikimai Vatikanui, ir dešimtys milijonų nepripažintų bažnyčių šalininkų, daugiausia – protestantų.

