Buvusiam Kanados diplomatui Michaelui Kovrigui (Maiklui Kovrigui) ir verslo konsultantui Michaelui Spavorui (Maiklui Speivorui) pirmadienį skirtinguose Kinijos regionuose pradėtos taikyti „priverčiamosios priemonės“, sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lu Kangas, kuris nepaaiškino, ar šios priemonės reiškia, kad kanadiečiai buvo areštuoti.

