Kinija nėra pasirašiusi Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF), kurią 9-e dešimtmetyje sudarė Jungtinės Valstijos ir tuometinė Sovietų Sąjunga, bet D. Trumpas pirmadienį sakė, kad Pekinas turėtų būti į ją įtrauktas. „Dabar, kai Jungtinės Valstijos nori vienašališkai pasitraukti iš sutarties, jie pradeda nederamai kalbėti apie kitas šalis“, – eilinėje spaudos konferencijoje sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Hua Chunying. „Toks metodas perkelti kaltę kitiems yra absoliučiai nepateisinamas ir nepagrįstas“, – pabrėžė atstovė. Pasak jos, Kinija visuomet vykdė ginamąją nacionalinės gynybos politiką. „Niekada nesutiksime su jokia šantažo forma“, – sakė Hua Chunying. Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį 1987 metais pasirašė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir paskutinis Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas. Sutartis eliminavo beveik 2,7 tūkst. trumpojo ir vidutinio nuotolio nuo žemės paleidžiamų balistinių ir sparnuotųjų raketų. Sutartimi buvo nutrauktos 9-o dešimtmečio ginklavimosi „minivaržybos“, kurias išprovokavo Sovietų Sąjungos branduolinių raketų SS-20 dislokavimas nukreipiant jas į Vakarų Europos sostines. „Kol žmonės ateis į protą, mes jį stiprinsime“, – pirmadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė prezidentas, turėdamas galvoje Amerikos branduolinį arsenalą. „Tai grėsmė kam tik norit. Ir ji apima Kiniją. Ir ji apima Rusiją, – sakė JAV lyderis. – Ji apima visus kitus, norinčius žaisti šį žaidimą. To daryti negalima. Šio žaidimo negalima žaisti.“ D. Trumpas pridūrė, kad Kinija „turėtų būti įtraukta į šį susitarimą“.

