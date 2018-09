D. Trumpas antradienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė virtinę karingų žinučių, teigdamas, kad Pekino atsakomaisiais importo muitais JAV prekėms siekiama paveikti itin sunkiai prognozuojamus Kongreso kadencijos vidurio rinkimus. Tačiau Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Geng Shuangas tai atmetė ir sakė: „Visi, bent kiek nusimanantys apie Kinijos diplomatiją, žinotų, kad mes nesikišame į kitų šalių vidaus reikalus.“ „Nenorime, kad kiti kištųsi į mūsų vidaus politiką, ir nesikišime į kitų vidaus politiką“, – per eilinę trumpą spaudos konferenciją sakė Geng Shuangas. JAV pirmadienį paskelbė, kad nuo kitos savaitės muitais bus apmokestinamos iš Kinijos importuojamos prekės, kurių vertė per metus sudaro 200 mlrd. JAV dolerių (171 mlrd. eurų). Anksčiau šiais metais JAV apmokestino kiniško importo už 50 mlrd. JAV dolerių (42,7 mlrd. eurų). Kinijai antradienį atsakius muitais importui iš JAV, kurio vertė per metus siekia 60 mlrd. JAV dolerių (51,3 mlrd. eurų), D. Trumpas apkaltino Pekiną bandymu paveikti rinkimus. „Kinija atvirai pareiškė, kad aktyviai bando paveikti ir pakeisti mūsų rinkimus atakuodama mūsų ūkininkus ... ir pramonės darbuotojus dėl jų lojalumo man“, – tviteryje rašė D. Trumpas. Kaltinimai kišantis į rinkimus yra itin opūs Jungtinėse Valstijose, kur kilo politinė audra dėl įtariamo Rusijos kišimosi į 2016 metų prezidento rinkimus, siekiant padėti laimėti D. Trumpui.

