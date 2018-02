Istorinio vizito metu Šiaurės Korėjos politikos princesė olimpiadoje sėdėjo tarp pasaulio lyderių ir perdavė savo brolio kvietimą Pietų Korėjos prezidentui atvykti į Pchenjaną. Kim Yo Jong ir kiti Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnai į Pchenjaną sekmadienį vakare išskrido privačiu Kim Jong Uno lėktuvu. Pirmosiomis olimpiados dienomis žiniasklaidos antraštėse dominavo Šiaurės Korėjos delegacijos dalyvavimas; visų dėmesys buvo nukrypęs į Šveicarijoje studijavusią Kim Yo Jong, kuri laikoma viena artimiausių Kim Jong Uno patikėtinių.

