Kim Jong Uno draugystė su Putinu erzina ilgą laiką buvusią vienintelę sąjungininkę

JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kurtas Campbellas per lapkritį surengtą „Center for Strategic and International Studies“ renginį sakė: „Viena iš temų, kurios pastaruoju metu labiausiai erzina Kiniją, yra Šiaurės Korėjos bendradarbiavimas su Rusija. Mūsų turėtos diskusijos leidžia daryti išvadą, kad Pekinas iš mūsų sužinojo dalykų, kurių apie Šiaurės Korėjos užmojus nežinojo.“