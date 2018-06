Per sekmadienio vakarą vietos laiku vykusį susitikimą Šiaurės Korėjos lyderis plačiai šypsojosi. „Visas pasaulis stebi istorinį KLDR (Šiaurės Korėjos) ir Jungtinių Amerikos Valstijų viršūnių susitikimą, ir, padedami jūsų nuoširdžių pastangų,.. galėjome užbaigti pasiruošimą šiam istoriniam susitikimui“, – Singapūro premjerui sakė Kim Jong Unas. Šiaurės Korėjos lyderis anksčiau sekmadienį atvyko į Singapūrą, kur po poros dienų įvyks istorinis jo susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

