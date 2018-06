Tą laišką penktadienį į Baltuosius rūmus turi pristatyti Kim Jong Uno dešinioji ranka Kim Yong Cholas, trečiadienį ir ketvirtadienį dalyvavęs derybose Niujorke su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo. Pasak laikraščio, šaltinis minėtą laišką pavadino „gana paprastu“. „Jame (laiške) išreikštas Šiaurės Korėjos lyderio susidomėjimas susitikimu, neturint jokių svarbių nuolaidų ar grasinimų“, – rašo „The Wall Street Journal“. Manoma, kad Kim Yong Cholas Jungtinėse Valstijose liks iki šeštadienio, nurodė leidinio šaltinis. Susiję straipsniai: Korėjos atnaujino taikos derybas pasitikėjimui skatinti Žiniasklaida: Trumpas prieštarauja, kad į JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimą būtų kviečiami Japonijos ir Pietų Korėjos vadovai Pasak Baltųjų rūmų atstovų, tą laišką pirmiausia išnagrinės nacionalinės saugumo tarnybos pareigūnai, ir tik tada jis bus perduotas D. Trumpui. Baltieji rūmai galimą D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą birželio 12-ąją Singapūre vertina su „atsargiu optimizmu“, nurodė „The Wall Street Journal“. Vis dėlto, pasak pareigūnų, nevertėtų atmesti galimybės, kad tas susitikimas gali būti atidėtas arba atšauktas. JAV prezidento administracijos atstovai nurodė, kad Šiaurės Korėjos ir JAV delegacijų susitikimai Niujorke, Singapūre ir Korėjos pusiasalyje praėjo gerai. M. Pompeo kiek anksčiau taip pat teigiamai įvertino savo derybas su Kim Yong Cholu. Praėjusią savaitę Baltieji rūmai išplatino Šiaurės Korėjos lyderiui skirtą D. Trumpo laišką, kuriame JAV prezidentas pranešė atšaukiantis ilgai planuotą viršūnių susitikimą dėl Pchenjano priešiškų pareiškimų. Šiaurės Korėja savo ruožtu pareiškė, kad yra pasirengusi dialogui, o D. Trumpas netrukus paskelbė, kad šios istorinės derybos vis dar gali įvykti. Vašingtonas nori, kad Šiaurės Korėja greitai atsisakytų visų savo branduolinių ginklų ir sutiktų su griežtomis inspekcijomis, o mainais siūlo sankcijų sušvelninimą ir ekonominę naudą. Tačiau analitikai sako, jog Šiaurės Korėja nenorės atsisakyti savo branduolinės atgrasomosios priemonės, jei negaus garantijų, kad JAV nebandys nuversti režimo. Įtakingas Šiaurės Korėjos pareigūnas susitiks su Trumpu Baltuosiuose rūmuose Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno dešinioji ranka Kim Yong Cholas penktadienį turėtų atvykti į Baltuosius rūmus ir susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė jo atstovė spaudai Sarah Sanders. Per šį susitikimą Kim Yong Cholas turėtų perduoti D. Trumpui Šiaurės Korėjos lyderio laišką, kuriame jis kalba apie būsimas jųdviejų derybas. Kim Jong Uno dešinioji ranka turėjo atvykti į Baltuosius rūmus 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku. Planuojama, kad jis susitiks su D. Trumpu ir valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo, informavo S. Sanders. Šiaurės Korėjos pasiuntinį pasitiks Baltųjų rūmų administracijos vadovas Johnas Kelly ir JAV nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas. Vėliau jie palydės svečią į Ovalųjį kabinetą, kur jo lauks susitikimas su D. Trumpu.

