Kinijos valdančiosios komunistų partijos tarptautiniam skyriui vadovaujantis Song Tao į Pchenjaną atlydėjo menininkų trupę, kuri dalyvaus menų festivalyje, pranešė Kinijos užsienio reikalų ministerija. Artėjant susitikimams su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu žir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuriuose galbūt bus pasiektas teigiamas lūžis santykiuose su Šiaurės Korėja, Kim Jong Unas praėjusį mėnesį nuvyko vizito į Pekiną, apie kurį iš anksto nebuvo pranešta. Per šeštadienį įvykusį susitikimą su Song Tao Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, jog su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Pekine „pasiekė svarbų sutarimą“, pranešė oficialioji Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“.

