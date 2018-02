Kvietime, perduotame į Pjongčango žiemos olimpiadą atvykusios Kim Jong Uno sesers Kim Yo Jong, sakoma, kad uždaros valstybės lyderis pageidauja susitikti su Pietų Korėjos vadovu „artimiausiu įmanomu laiku“, sakė prezidentūros Seule – Mėlynųjų rūmų – atstovas. Toks abiejų Korėjų lyderių susitikimas būtų trečiasis. Kim Jong Uno tėvas ir pirmtakas Kim Jong Ilas 2000 ir 2007 metais buvo susitikęs su tuomečiais Pietų Korėjos prezidentais Kim Dae-jungu ir Roh Moo-hyunu, abu kartus – Pchenjane. Kelis mėnesius tylėjusi, ar apskritai dalyvaus Pjongčango žaidynėse, kurių atidarymas įvyko penktadienį, branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja pasistengė visus sužavėti: atsiuntė į Pietų Korėją savo sportininkų, atlikėjų ir Kim Jong Uno seserį, taip pat diplomatinę delegaciją. Susiję straipsniai: Kim Jong Uno sesuo – jau Pietų Korėjoje Tyla Šiaurės Korėjoje buvo apgaulinga: tuo, kas vyko, įsitikino tik pamatę tiesioginę transliaciją Moon Jae-inas šeštadienį priėmė Kim Yo Jong ir Šiaurės Korėjos reprezentacinį valstybės vadovą Kim Yong Namą (Kim Jong Namą Mėlynuosiuose rūmuose, kur įvyko derybos ir pietūs. „Specialioji pasiuntinė Kim Yo Jong perdavė (savo brolio) asmeninį laišką“, perteikiantį jo „norą pagerinti abiejų Korėjų santykius“, sakė Moon Jae-ino atstovas Kim Eui-kyeomas. Ji taip pat perdavė žodinį Kim Jong Uno kvietimą Moon Jae-inui „aplankyti Šiaurę jam patogiausiu laiku“, pridūrė atstovas. Moon Jae-inas jau seniai teigia, kad reikia stengtis pasodinti Šiaurės Korėją prie derybų stalo ir tartis dėl Pchenjano branduolinių ambicijų, bet šio kvietimo kol kas nepriėmė. Prezidentas paragino dėti pastangas, kad „būtų sukurtos sąlygos realizuoti“ tokį vizitą, sakė jo atstovas ir paragino Pchenjaną aktyviau siekti dialogo su Jungtinėmis Valstijomis. „Šiaurei ir Jungtinėms Valstijoms absoliučiai būtina kuo greičiau surengti derybas“, – Kim Eui-kyeomas citavo Moon Jae-ino žodžius. Vašingtonas seniai tvirtina, kad Šiaurės Korėja pirmiausiai privalo parodyti, jog yra nusiteikusi atsisakyti savo branduolinio arsenalo, bet Pchenjanas teigia, kad to niekada nebus. Stebės ledo ritulio varžybas Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ir Šiaurės Korėjos reprezentacinis vadovas Kim Yong Namas šeštadienį stebės bendros dviejų Korėjų moterų leido ritulio komandos varžybas, skelbia naujienų agentūra „Yonhap“, cituojanti šaltinius Pietų Korėjos prezidentūroje. Abu lyderiai kartu palaikys jungtinę Korėjos komanda, Gangningo mieste susigrumsiančia su Šveicarijos rinktine. Pranešime nenurodoma, ar varžybas stebės ir jaunoji Šiaurės Korėjos faktinio lyderio Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong, kuri taip pat priklauso Šiaurės Korėjos delegacijai. Pranešimo nebuvo galima iš karto patvirtinti, tačiau pasirodė nuotraukų, kuriose užfiksuota, kaip abiejų Korėjų atstovai ir Pietų Korėjos susivienijimo ministras sėda į greitąjį traukinį, važiuosiantį į Gangningą. „Mes iš anksto nesuteikiame informacijos apie prezidento Moono kelionės maršrutą“, – agentūrai AFP sakė Pietų Korėjos prezidentūros atstovas. Bendra Korėjų moterų ledo ritulio komanda pirmą kartą per 27 metus varžysis kartu toje pačioje pusėje. Bendra Korėjų delegacija žygiavo ir per atidarymo ceremoniją. Jos suformavimas susilaukė didžiulės kritikos Pietų Korėjoje: kritikai teigė, kad Seulas atima iš savo piliečių galimybę dalyvauti olimpiadoje, kad įtrauktų Šiaurės Korėjos piliečius.

