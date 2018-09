„Pirmininkas Kim Jong Unas išreiškė viltį dėl antro susitikimo su prezidentu Trumpu artimiausioje ateityje“, – grįžęs į Seulą žurnalistams sakė Moon Jae-inas. Pasak Pietų Korėjos prezidento, kitą savaitę Niujorke per Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją susitikęs su D. Trumpu jis jam perduos asmeninę Kim Jong Uno žinutę. Kim Jong Unas ir D. Trumpas istorinį ir daug dėmesio sulaukusį savo susitikimą surengė Singapūre birželio mėnesį. Tuomet Šiaurės Korėjos lyderis įsipareigojo siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, bet dėl detalių nebuvo sutarta, o vėliau Vašingtonas ir Pchenjanas įsivėlė į ginčus, ką tai reiškia ir kaip tai bus pasiekta. D. Trumpo administracija nuolat minėdavo konkrečiai Šiaurės Korėjos denuklearizaciją. Procesas buvo įstrigęs iki Moon Jae-ino kelionės į Pchenjaną, kai Kim Jong Unas sutiko visam laikui išmontuoti vieną raketų bandymų objektą. Ekspertai buvo skeptiški, bet D. Trumpo administracija iškart pasveikino šį žingsnį, o valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pakvietė kolegą iš Šiaurės Korėjos kitą savaitę susitikti JT Generalinės Asamblėjos užkulisiuose. Kim Jong Unas taip pat viliasi, kad M. Pompeo netrukus vėl apsilankys Šiaurės Korėjoje, ir siekia „greitos pažangos dėl denuklearizacijos“, sakė Moon Jae-inas.

