Šaltiniai Vakarų aviacijoje nurodė, kad Kim Jong Unas išskrido vienu iš dviejų oro bendrovės „Air China“ lėktuvų „Boeing 747“, kurie jam ir jo palydai buvo atsiųsti iš Pekino. „Air China“ aptarnauja ir Kinijos vadovybę. Anksčiau antradienį iš Singapūro išvyko D. Trumpas, pranešė televizija ABC, kurios reportaže buvo matyti, kaip jis Paja Lebaro oro pajėgų bazėje lipa prezidentinio lėktuvo trapu. JAV prezidentas atsisveikindamas pamojo ranka jį išlydintiems žmonėms. Per JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimą Kim Jong Unas patvirtino įsipareigojimą dėl denuklearizacijos, o D. Trumpas mainais pažadėjo suteikti Pchenjanui saugumo garantijų.

