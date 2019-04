Kim Jong Unas išlipo iš vagono ir žengė ant platformos patiestu raudonu kilimu į traukinių stoties pagrindinį pastatą, parodė Rusijos televizija.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas trečiadienį ryte kirto Rusijos sieną ir pradėjo savo pirmąjį vizitą šioje šalyje, Pchenjanui siekiant užmegzti glaudesnius santykius su savo tradicine sąjungininke, į aklavietę patekus jo branduolinėms deryboms su Jungtinėmis Valstijomis.

Ketvirtadienį Vladivostoko uostamiestyje prie Ramiojo vandenyno įvyksiantis Kim Jong Uno ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas bus pirmosios tiesioginės Šiaurės Korėjos lyderio derybos su kitos valstybės vadovu po vasarį Hanojuje surengto jo nesėkmingo viršūnių susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

Kim Jong Uno šarvuotas traukinys 10 val. 30 min. vietos (3 val. 30 min. Lietuvos) laiku atvažiavo į Chasano stotį Primorės krašte prie sienos su Šiaurės Korėja. Čia lyderį pasveikino tautiniais drabužiais vilkinčios moterys su duona ir druska.

Chasano stotyje, į kurią atvyko Kim Jong Uno traukinys, įsikūrę Rusijos ir Šiaurės Korėjos draugystės namai, taip pat vadinami „Kim Il Sungo nameliu“. Jis buvo pastatytas 1986 metais, šio buvusio Šiaurės Korėjos lyderio vizito išvakarėse. Šiame pastate anksčiau pakeliui į Rusiją lankydavosi Šiaurės Korėjos lyderiai Kim Ir Sungas ir Kim Jong Ilas.

Outside the train station in Vladivostok, Russian soldiers are preparing to welcome North Korean leader Kim Jong Un. pic.twitter.com/K0Vgn3HE18