Kartu su juo automobilyje buvo moteris ir vaikas. Moters būklė sunki, vaiko būklė stabili. Abu išvežti į ligoninę.

Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos atstovas Artiomas Ševčenko patvirtino, kad per sprogimą žuvo Timūras Machauri. Pasak jo, gruzijos pilietybę turėjęs čečėnas taip turėjo ryšių su nusikalstamu pasauliu.

Į įvykio vietą atvykę čečėnai patvirtino, kad tai Šeicho Mansuro bataliono kovotojas. Jie teigė, kad žuvęs asmuo buvo aršus Ramzano Kadyrovo priešininkas ir už tai persekiojamas. Žuvęs asmuo galėjo dalyvauti ir operacijoje, kurios metu buvo likviduotas čečėnų kovotojas Šamilis Basajevas.

Jis taip pat anksčiau buvo sulaikytas Ukrainoje. Iš Čečėnijos kilęs Gruzijos pilietis buvo kaltinamas neteisėtu ginklų laikymu.



