Perrinkimo kovo 31 dieną numatytuose rinkimuose siekiantis P. Porošenka sulaukė kritikos anksčiau šią savaitę žurnalistams paviešinus tyrimą, kuriame vienas iš jo artimas patarėjas kaltinamas kariuomenės lėšų pasisavinimu. Pats. P. Porošenka neigia prisidėjęs prie šio nusikaltimo ir pavedė prokurorams atlikti tyrimą. Ši publikacija sudavė dar vieną smūgį prezidentui, kurio populiarumo reitingai smukę dėl korupcijos vyriausybės ir ekonomikos problemų, kilusių po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Remiantis rinkėjų apklausomis, P. Porošenka šiuo metu atsilieka nuo populiaraus komiko Volodymyro Zelenskio. Ketvirtadienį žygiavę protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Yra daug kandidatų, bet tiek vienas plėšikas“ – tai yra aliuzija į P. Porošenkos rinkimų kampanijos šūkį „Yra daug kandidatų, bet tik vienas prezidentas“.

