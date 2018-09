„Informaciją apie Truchano saloje (Dniepro upėje) nukritusį sraigtasparnį... Dniepro policijos valdybos budėtojų skyrius gavo 7 val. 22 min. (vietos ir Lietuvos) laiku. Į įvykio vietą iškart buvo pasiųsta policijos komandų, gelbėtojų ir gydytojų“, – sakoma Kijevo policijos „Facebook“ žinutėje. Pagal pirminę informaciją, sudužęs sraigtasparnis priklauso vienai privačiai bendrovei. „Du žmonės patyrė sužalojimų ir buvo hospitalizuoti. Jų sveikatos būklė tikslinama“, – pridūrė Kijevo policija. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes ir apklausia jo liudininkus.

