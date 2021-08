„Baltarusijos pilietis Vitalis Šyšovas, kuris vakar dingo Kijeve, šiandien rastas pakartas viename iš Kijevo parkų, netoli nuo vietos, kur gyveno“, – sakoma policijos pranešime.

V. Šyšovas rugpjūčio 3 d. rastas kilpoje netoli gyvenamosios vietos – viename iš sostinės parkų. Ši informacija skelbiama Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos Kijeve pareiškime.

Įvykio vietoje rasti jo asmeniniai daiktai ir mobilusis telefonas.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 115 straipsnį – tyčinis nužudymas.

Teisėsaugos pareigūnai tirs visas versijas, įskaitant žmogžudystę, užmaskuotą kaip savižudybė.

V. Šyšovas, organizacijos „Baltarusių namai Ukrainoje“ vadovas, pirmadienį ryte išėjo pabėgioti Kijeve ir negrįžo. Susisiekti su juo mobiliojo ryšio telefonu nepavyko, nurodė teisių gynimo centras „Viasna“.

Anot centro, V. Šyšovo draugai sakė, kad neseniai aktyvistą, išėjusį pabėgioti, sekė „nepažįstami žmonės“.

Visos įvykio aplinkybės bus nustatytos apklausus liudininkus, išanalizavus sistemos „Bezopasnij gorod“ vaizdo kamerų įrašus, atlikus ekspertizes ir tyrimą.

Kijevo policija kreipiasi į visus, pažinojusius V. Šyšovą, ir prašo suteikti informacijos apie paskutiniąsias jo gyvenimo savaites, psichinę ir emocinę būklę, galimai sulauktus grasinimus ir kt.

