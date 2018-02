Ukrainos naujienų agentūra UNIAN pranešė, kad OUN ir kitų nacionalistų organizacijų atstovai Kijeve surengė akciją „Mirtis Rusijai“. Ukrainos sostinės centre esantį „Rossodtrudničestvo“ pastatą šios akcijos dalyviai apmėtė kiaušiniais ir akmenimis bei išdaužė jo langus. Pareigūnai nesulaikė nė vieno asmens ir nesiėmė jokių veiksmų aktyvistų atžvilgiu.

Be to, per nacionalistų eitynes buvo išdaužyti rusų bankų „Sberbank“ ir „Alfa-Bank“ padalinių langai.

Minėtos akcijos dalyviai tvirtino, kad „Rossodtrudničestvo“ užsiima prieš Ukrainą nukreipta veikla ir skleidžia „rusų pasaulio“ propagandą. Jie aiškino, kad jei valstybė nesugeba uždaryti tokių įstaigų, tai gali padaryti „paprasti ukrainiečiai“.

„Dėl ESBO Specialiosios stebėsenos misijos buvimo nacionalistai negalėjo padegti pastato“, – sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Rusijos nuolatinis atstovas prie Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) Aleksandras Lukaševičius.

Pasak diplomato, nacionalistai „padarė žalos RCNK (Rusijos mokslo ir kultūros centro) pastatui, išdaužė langus ir prirašinėjo ant jo sienų nacionalistinių užrašų, nuolaidžiaujant policijai“.

Tai buvo jau antras per pastarąsias dvi dienas atvejis, kai Kijeve nuniokojamas tas rusų organizacijos pastatas.

Šeštadienį kelių Ukrainos nacionalistų organizacijų atstovai nuplėšė nuo „Rossodtrudničestvo“ pastato Rusijos vėliavą ir ją sudegino.

A. Lukaševičius sakė, jog ataka prieš RCNK pastatą Kijeve „liudija, kad Ukrainos valdžia vyriausybiniu lygmeniu palaiko rusofobiją ir radikalų nacionalizmą“.

„Rossodtrudničestvo“ atstovai nurodė, kad „Rusijos mokslo ir kultūros centre Kijeve įvyko dar vienas atsitikimas. Ukrainos radikalių nacionalistinių organizacijų akcija buvo surengta prieš įvykių Maidane metinių šventę“.

„Per šią akciją jos dalyviai įsiveržė į Rusijos mokslo ir kultūros centro teritoriją, sunaikino Rusijos Federacijos vėliavą ir parodą, skirtą Fiodoro Šaliapino kūrybai. Be to, buvo nutraukta spektaklio „Revizorius“ (...) repeticija. Nuo užpuolimo nukentėjo Centro darbuotojai. Buvo sustabdytas kūrybinių klubų ir būrelių darbas, kuriuose nacionalistų akcijos metu buvo daugiau kaip 60 vaikų“, – sakoma „Rossodtrudničestvo“ pranešime.

Judėjimo OUN vadovas, Ukrainos rytuose vykdomos antiteroristinės operacijos (ATO) veteranas Mykola Kochanivskis savo ruožtu sakė, kad atakos prieš jo šalyje esančius rusiškus objektus tęsis ir toliau.