„Per humanitarinio pogrupio susitikimą Minske ir trišalės kontaktinės grupės posėdį Ukraina pareiškė pasiruošusi perduoti Rusijai 23 jos piliečius, įkalintus Ukrainoje už nusikaltimus prieš Ukrainos suverenitetą bei jos teritorinį vientisumą ir karinius nusikaltimus, mainais į Ukrainos politinius kalinius, laikomus Rusijos kalėjimuose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmoji pavaduotoja, Ukrainos atstovė humanitarinėje grupėje Iryna Heraščenko. „Pasakysiu taip: laukiame Rusijos reakcijos ir atsakymo į šias iniciatyvas“, – pridūrė ji. Ji pareiškė, jog kalbant apie įkalintųjų paleidimą iš Rusijos ir Donbaso teritorijų kalėjimų Kijevas yra pasirengęs „sveikiausiam kompromisui, išskyrus tokias nepriimtinas pozicijas, kaip (buvusio elitinio milicijos specialiųjų pajėgų padalinio) „Berkut“ narių paleidimas“. Ji taip pat nurodė, kad svarbiausi klausimai trišalės kontaktinės grupės ir humanitarinės grupės posėdžiuose buvo saugumas ir Velykų paliaubų pažeidimai.

