Netoli Družbos kaimo Černigovo srityje antradienio paryčiais pradėjus sproginėti sviediniams kilo didžiulis gaisras ir buvo evakuota daugiau kaip 12 tūkst. žmonių. Ukrainos saugumo tarnybos informavo, kad incidentą objekte, esančiame maždaug už 135 km į šiaurės rytus nuo Kijevo, tiria kaip „galimą sabotažą“, leisdamos suprasti, kad prie jo galėjo prisidėti Rusija. Kijevo pajėgos šalies rytuose nuo 2014-ųjų kovoja su prorusiškais separatistais. Šis konfliktas vadinamajame Donbaso regione pareikalavo maždaug 10 tūkst. žmonių gyvybių. „Jau pakilo keli orlaiviai“, padėsiantys kovoti su gaisru, per vyriausybės posėdį sakė Ukrainos gynybos ministras Stepanas Poltorakas. „Iš ginklų saugyklos vis dar veržiasi dūmai, bet, manau, kad netrukus sugebėsime tai sustabdyti“, – pridūrė jis. Anot S. Poltorako, apie 680 hektarų ploto sandėlių komplekse buvo laikoma apie 70 tūkst. tonų šaudmenų, iš kurių apie 43 tūkst. tonų yra „paruošti panaudoti“. Ministras pažymėjo, jog nakties viduryje nugriaudėjo dar vienas galingas sprogimas. Jis pridūrė, kad trečiadienį sprogimų intensyvumas buvo maždaug po vieną kas tris minutes. „Asmeniškai neabejoju, kad (incidento priežastis) buvo atakos prieš mūsų sandėlius“, – pareiškė S. Poltorakas. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad neturi duomenų apie sužeistuosius, bet regiono valdžia informavo, kad 63 žmonės dėl dūmų prastai pasijutę žmonės kreipėsi pagalbos į medikus. Tai buvo šeštas per trejus metus rimtas gaisras Ukrainos kariuomenės arsenalo sandėliuose. 2017 metų kovą didžiulis gaisras sukėlė sprogimų Balaklijos šaudmenų sandėlyje, esančiame Kijevo vyriausybės tebekontroliuojamoje Rytų Ukrainos regiono dalyje. Tąsyk vienas žmogus žuvo ir dar penki buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad to incidento priežastis buvo „sabotažo aktas“.

