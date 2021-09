Kijevas: Bideno ir Zelenskio pokalbis buvo labai atviras, „be reveransų“

„Be abejonės, Jungtinės Valstijos ir asmeniškai prezidentas J. Bidenas palaiko Ukrainą, o prezidentas V. Zelenskis visos Ukrainos tautos vardu vertina šią paramą. Tuo pat metu tai buvo labai atviras pokalbis be jokių reveransų, ir tose srityse, kur mums kyla klausimų Jungtinėms Valstijoms, mes tuos klausimus labai aiškiai uždavėme, o ten, kur kyla klausimų Jungtinėms Valstijoms, jie taip pat juos labai aiškiai uždavė. Ir esu tuo labai patenkintas – kad prezidentai pasikalbėjo atvirai, netgi, sakyčiau, be diplomatijos, o kaip du dviejų stiprių valstybių lyderiai“, – sakė D. Kuleba ketvirtadienį per tiesioginę transliaciją socialiniame tinkle „Facebook“.

Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, idėjos, kurias aptarė prezidentai, pradedamos įgyvendinti.

„Tai idėjos, kurios stums pirmyn Ukrainos ir Amerikos santykius ir stiprins Ukrainos bei visos Europos saugumą“, – kalbėjo jis.

Ministras pabrėžė, kad J. Bidenas ir V. Zelenskis, be kita ko, „labai dalykiškai aptarė dujotiekio „Nord Stream 2“ temą ir grėsmes, kurias kelia mūsų partnerių ryžtingumo ir griežtumo Rusijos atžvilgiu nebuvimas“.

D. Kuleba sakė, kad Amerika nėra tik Ukrainos strateginė partnerė, bet svarbiausia jos partnerė saugumo srityje.

„Būtent dėl to saugumo tema buvo esminė per prezidentų susitikimą. Pagal grafiką susitikimas turėjo tęstis valandą, įskaitant diskusiją akis į akį. Diskusija akis į akį užsitęsė, todėl labai užsitęsė ir visas susitikimas. Prezidentai kalbėjosi 2 val. 10 min., ir tai buvo labai konkretus pokalbis apie Ukrainos saugumą“, – sakė ministras.

Jis nurodė, kad J. Bidenas ir V. Zelenskis aptarė NATO, saugumo Juodojoje jūroje, Ukrainos gynybos pajėgumų stiprinimo, dujotiekio „Nord Stream 2“ temas.

Pasak D. Kulebos, jo nuomone, pirmą kartą per tris dešimtmečius JAV ir Ukrainos prezidentų pokalbio tonacija buvo draugiška.