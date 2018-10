„Draugiem“ tapus kibernetinės atakos taikiniu, šalies užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad tokių incidentų buvo tikimasi. Jis pridūrė, kad Latvijos valstybės institucijos yra gerai pasirengusios atremti bet kokį kišimąsi į rinkimus. Ministras atsisakė komentuoti, kas gali būti atsakingas už šią kibernetinę ataką. Anot jo, tą tyrimo metu nustatys atsakingos teisėsaugos institucijos. Kaip jau pranešta, socialiniame tinkle „Draugiem“ šeštadienį buvo paskleista prorusiškos propagandos. Mėginant atidaryti svetainę Draugiem.lv vietoje įprasto pradinio puslapio vartotojus „pasveikindavo“ ekrane pasirodžiusi Rusijos vėliava ir skambantis šios šalies himnas. Susiję straipsniai: Latvijoje prasidėjo parlamento rinkimai Artėjančiuose Latvijos parlamento rinkimuose – dvi naujovės ir nežinomybė Taip pat buvo paskelbta žinutė, kuria reiškiamas palaikymas vadinamajam „rusiškajam pasauliui“. „Draugai latviai, tai susiję su jumis. Rusijos siena niekur nesibaigia. Rusiškasis pasaulis gali ir privalo suvienyti visus, kam brangus rusiškas žodis ir rusų kultūra – kad ir kur jie gyventų, Rusijoje ar už jos ribų. Dažniau vartokite šį žodžių junginį – „Rusiškasis pasaulis“, – sakoma žinutėje. Socialinį tinklą valdančios bendrovės „Draugiem Group“ atstovas Janis Palkavniekas naujienų agentūrai BNS patvirtino kibernetinės atakos faktą ir pridūrė, kad ši propaganda jau yra pašalinta. Pasak jo, tinklalapis kelias valandas neveiks, siekiant nustatyti įsilaužimo aplinkybes. Tuo metu Latvijos kibernetinio saugumo tarnybos „Cert.lv“ atstovė Lyga Beserė sakė, kad agentūra aktyviai aiškinasi įsilaužimo į „Draugiem“ svetainę priežastis ir šaltinius. Mėginant atidaryti svetainę Draugiem.lv vietoje įprasto pradinio puslapio vartotojus „pasveikindavo“ ekrane pasirodžiusi Rusijos vėliava ir skambantis šios šalies himnas. Taip pat buvo paskelbta žinutė, kuria reiškiamas palaikymas vadinamajam „rusiškajam pasauliui“. „Draugai latviai, tai susiję su jumis. Rusijos siena niekur nesibaigia. Rusiškasis pasaulis gali ir privalo suvienyti visus, kam brangus rusiškas žodis ir rusų kultūra – kad ir kur jie gyventų, Rusijoje ar už jos ribų. Dažniau vartokite šį žodžių junginį – „Rusiškasis pasaulis“, – sakoma žinutėje. Socialinį tinklą valdančios bendrovės „Draugiem Group“ atstovas Janis Palkavniekas naujienų agentūrai BNS patvirtino kibernetinės atakos faktą ir pridūrė, kad ši propaganda jau yra pašalinta. Pasak jo, tinklalapis kelias valandas neveiks, siekiant nustatyti įsilaužimo aplinkybes. Tuo metu Latvijos kibernetinio saugumo tarnybos „Cert.lv“ atstovė Lyga Beserė sakė, kad agentūra aktyviai aiškinasi įsilaužimo į „Draugiem“ svetainę priežastis ir šaltinius.

