Ketvirta diena Minske po rinkimų: uždaromos metropoliteno stotys, renkasi protestuotojai su gėlėmis

Metropolitenas nurodė, kad uždaromos keturios stotys ir kad jose nestos traukiniai, ir atsiprašė „už nepatogumus“.

Tuo metu baltarusių žiniasklaida pranešė, kad prie kai kurių stočių renkasi protestuotojai.

Kaip informavo naujienų portalas tut.by, gėlėmis nešini žmonės rikiuojasi į gyvąsias grandines, jiems signalizuoja pro šalį važiuojantys automobiliai.

Be to, žmonių kolona juda Pergalės aikštės link, kai kurie iš jų taip pat nešasi gėlių. Pasak tut.by, teisėsaugos pareigūnai kol kas susirinkusiųjų neliečia.

Minske ir kituose miestuose taip pat vyksta taikios moterų demonstracijos, kuriose jos protestuoja prieš suklastotus prezidento rinkimus ir jėgos panaudojimą prieš protestuotojus, nesutinkančius su oficialiais balsavimo rezultatais.

Pirmąją iš tokių akcijų anksčiau trečiadienį Minske surengė maždaug pustrečio šimto baltai apsirengusių moterų su gėlėmis, susikibusių į gyvąją grandinę.

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai lojalūs režimo pareigūnai pirmadienį paskelbė, esą jis rinkimuose surinko 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti, šalyje tris naktis vyko protesto akcijos. Opozicijos kandidatė rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja antradienį iš Baltarusijos atvyko į Lietuvą.

Per šias demonstracijas vyko įnirtingų protestuotojų susirėmimų su saugumo pajėgomis.

Daugiau kaip 130 medikų protestuoja prieš smurtą

Daugiau kaip 130 medicinos darbuotojų baltais chalatais trečiadienį susirinko prie Minsko medicinos universiteto protestuoti prieš smurtą, pranešė žiniasklaida.

Portalas tut.by informavo, kad susirinkusieji rankose laiko plakatus su užrašais „Medikai prieš smurtą“ ir „Sustabdykite smurtą“.

Kaip pranešama, pas susirinkusiuosius išėjo sveikatos apsaugos ministras Uladzimiras Karanikas. Jis pasiūlė jiems susirinkti universiteto aktų salėje, bet medikai liko stovėti šalia Dzeržinskio prospekto.

Protestuojantys medikai ploja, jiems signalizuoja pro šalį važiuojantys automobiliai.

Gydytojai sako, kad jie susirinko spontaniškai, norėdami parodyti, kad „mes esame kartu“. Jie pažymi, kad yra prieš smurtą ir už taiką bei savitarpio pagalbą.

Kiek vėliau tut.by pranešė, kad Minsko centre esančioje Pergalės aikštėje vyksta spontaniška akcija: ten susirinkusios baltais rūbais apsirengusios moterys dainuoja lopšinę.

Anksčiau trečiadienį maždaug pustrečio šimto baltai apsirengusių moterų su gėlėmis Minske šalia Komarovsko turgavietės susikibo į gyvąją grandinę.

Jos protestavo prieš suklastotus prezidento rinkimus ir jėgos panaudojimą prieš protestuotojus, nesutinkančius su oficialiais balsavimo rezultatais.

„Liaukitės mus mušę! Tiesiog norime, kad būtų sąžiningai suskaičiuoti balsai, – sakė viena iš akcijos dalyvių. – Atėjome tuščiomis rankomis, be ginklų – kaip ir kiti taikūs protestuotojai. Smurtą naudoja tik viena pusė.“

Tuo metu įvairiuose Minsko rajonuose trečiadienio vakarą renkasi protestuotojų grupės.

Portalo tut.by duomenimis, Minske prie metropoliteno stoties „Puškinskaja“ susirinko apie 700 žmonių. Ten atvažiavo omonininkų autobusas.

Prie kelių metropoliteno stočių protestuotojai rikiuojasi į gyvąsias grandines, daugelis žmonių atėjo su gėlėmis. Nepriklausomybės prospektu periodiškai praeina protestuotojų grupės.

Vietose, kur ankstesnėmis dienomis vyko protestai, pozicijas užėmė saugumo pajėgos ir milicija.

Nesiliaujant smurtui Baltarusijos gatvėse imta vis garsiau kalbėti apie milicijos pareigūnų nenorą naudoti jėgą prieš savo piliečius. Socialinius tinklus apskirejo nuotraukos su pavieniais pareigūnais, stojančiais protestuotojų pusėn.

Vienas tokių – 17 metų tarnavęs milicijos pareigūnas Jegoras, savo paskyroje paskelbęs apie atsistatydinimą ir parašęs „Mano sąžinė švari. Milicija su tauta“.

“17 years of service over. My conscience is clear. Police with the people.” A Belarusian police officer resigns in protest over brutal tactics of his fellow officers against peaceful demonstrators. Several instances now of police and military officers siding with protesters. pic.twitter.com/gOtMmp1iwC