Dar trys žmonės, artimi užpuolikui Cherifui Chekattui, kurį ketvirtadienį nukovė policija, tebėra suimti, nurodė prokurorai. Tuo metu užpuoliko tėvai ir du broliai paleisti į laisvę, nes šiuo metu nėra pagrindo pareikšti jiems kokius nors kaltinimus, skelbia prokuratūra. Daugiau kaip 700 prancūzų saugumo pajėgų narių nuo antradienio vakaro ieškojo 29 metų Ch. Chekatto, kurio surengtas išpuolis pareikalavo keturių gyvybių. Tai buvo naujausia džihadistų ataka, sukrėtusi Prancūziją. Prancūzijos vidaus reikalų ministras penktadienį atmetė džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) pareiškimą, kad už tą išpuolį atsakingas jos „karys“. Policija šiuo metu aiškinasi, ar Ch. Chekattas turėjo bendrininkų vykdydamas ataką arba besislapstydamas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.