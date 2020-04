Vasarį iš medikų vyras išgirdo, jog naujuoju koronavirusu jis neserga, nors ir juto sunkumą kvėpuojant, kurį apibūdino kaip smarkų krūtinės spaudimą. Laimei, jo būklė medikams pasirodė pakankamai rimta, kad būtų priimtas sprendimas jį pasiųsti į karantino centrą.

Tuo metu jam jau buvo atlikti net trys COVID-19 testai, visi buvo neigiami. Be to, nesusirgo ir jo sutuoktinė.

Nepaisant to, kino niekaip neapleido įkyrus įtarimus, kad visgi jis serga būtent naujuoju koronavirusu, taigi kovo pabaigoje kreipėsi į Uhano ligoninę ir paprašė atlikti daugiau tyrimų, vienas iš jų buvo antikūnų tyrimas.

Tada pagaliau ir išgirdo teigiamą diagnozę – 52 metų daržovių pardavėjas iš Uhano „Reuters“ parodė tyrimo rezultatus: antikūnų tyrimas parodė, jog jo organizmas kovoja su COVID-19. Vyras pajuto didžiulį palengvėjimą – pagaliau sužinojo, kodėl jaučiasi taip prastai.

52 metų Uhano gyventojas He Ximing:

„Kai taip sunku kvėpuoti, atrodo, kad miršti. To nepatyrus savo kailiu, įsivaizduoti nepavyks, kad ir kaip vaizdingai bandyčiau jums nupasakoti. Kitaip tikrai nesuprasite, tik patys išgyvenę. Nuėjau pasitikrinti, ir pagaliau rezultatai parodė, kad sergu. Užsikrėčiau, sunkiai sirgau, net nežinau, kaip pavyko įveikti ligą. Gėriau labai daug vaistų“, – kalbėjo 52 metų Uhano gyventojas He Ximing.

Ir šio kino atvejis – ne išskirtinis. Panašių istorijų Kinijoje ir kitur tikrai netrūksta, tad dar labiau auga nerimas, ar tikrai COVID-19 genetiniai testai patikimi, nors pareigūnai ir sako, kad jais abejoti nėra jokio pagrindo.

Testai, skirti aptikti viruso genetinę medžiagą (RNR), vadinami genetiniais – jie atliekami tiriant nosiaryklės ir/ar ryklės ėminius. Juose ieškoma viruso genetinės medžiagos. Populiariausi būtent šie testai. Ekspertai sako, kad juos gana sudėtinga administruoti, pasitaiko ir klaidų, pavyzdžiui, paimamas per menkas mėginys, arba vatos tamponas nepasiekia viruso karštojo taško.

Vasarį atlikta Kinijos medikų apklausa atskleidė, jog, tiriant 213 pacientų, klaidingą diagnozę išgirdo maždaug 30

Žiniasklaida taip pat rašo apie atvejus, kai žmonės net kelis kartus išgirdo neigiamą COVID-19 diagnozę, tačiau galiausiai virusas jiems diagnozuotas.

He Ximing sako, kad pirmas testas jam atliktas kovo 1 dieną, kai krūtinę ėmė slėgti dar labiau, nors jis tuo metu nei karščiavo, nei kosėjo. Atlikus rentgeno tyrimą, paaiškėjo, kad jo plaučiuose yra baltų dėmių – simptomo, būdingo naujojo koronaviruso pacientams, tačiau jo nukleorūgšties tyrimas buvo neigiamas, tad ligoninė atsisakė jį priimti.

Komitetas, administruojantis jo gyvenamąją vietą, nusprendė, kad prevenciškai vyrui keturiolikai dienų skiriamas karantinas. Vėliau, kai dar du ligoninėje atlikti tyrimai ir vėl buvo neigiami, o būklė negerėjo, vyras nusprendė griebtis tradicinės kinų medicinos ir kitų vaistų.

Galiausiai kovo 28 dieną jam buvo atliktas ketvirtas nukleorūgšties tyrimas, kuris ir vėl buvo neigiamas, tačiau šį kartą atliktas ir antikūnų tyrimas, pagaliau patvirtinęs COVID-19 diagnozę.

„Gydytojas pagaliau patvirtino, kad man COVID-19. Paaiškinau, kad, prastai pasijutęs, savarankiškai nusipirkau vaistų. Daktaras sakė, kad daug tokių atvejų, kai žmonės saviizoliuojasi namuose ir gydosi savarankiškai. Tik skirtumas tas, kad jie taip prastai kaip aš nesijaučia“, – sakė He Ximing.

Kartu gyvenanti daržovių pardavėjo žmona nepajuto jokių koronaviruso simptomų, jai testas atliktas nebuvo.

„Aš vienas iš tų, kurie nesulaukė reikiamo gydymo. Galiausiai išgirdau diagnozę, tačiau mano atvejis į statistiką nepatenka, nes buvau karantino centre. Dabar pasveikau. Nežinau, kiek dar yra panašaus likimo žmonių“, – kalbėjo vyras.

Jis mano, kad įgijo imunitetą ir negali užkrėsti aplinkinių, tačiau nerizikuoja – viešumoje nešioja apsauginę kaukę ir veido skydą.

Kinijos Uhano mieste daugėja ir atvejų, kai COVID-19 įveikusiems pacientams vėl nustatomas koronavirusas, informuoja agentūra „Reuters“.

Ano medikų, šiems asmenims jokie ligos simptomai nepasireiškia, tačiau jie laikomi potencialiu pavojumi užkrėsti kitus. Visų jų testai tam tikru terapijos metu buvo neigiami – t. y. jų organizme viruso nebebuvo.

Tačiau vėliau pacientams vėl diagnozuotas koronavirusas. Medikų duomenimis, virusas kai kuriais atvejais nustatytas praėjus 70 dienų po menamo pasveikimo, kitais atvejais – po 50-60 dienų.

Uhano, kuriame gruodį ir kilo COVID-19 protrūkis, medikai šį fenomeną vadina didžiausiu iššūkiu naujajame kovos su pandemija etape. Virusas pasveikusiems žmonėms pakartotinai buvo nustatytas ir Pietų Korėjoje. Kadangi medikai negali pasakyti, kokia yra rizika, kad šie „atkritę“ buvę pacientai gali užkrėsti kitus, jie toliau laikomi karantine.

Iki šiol Kinijoje pasveikusiais buvo laikomi asmenys, jei du testai, atlikti mažiausiai 24 valandų intervalu, buvo neigiami ir jei jiems nepasireiškė simptomai. Dėl naujų tendencijų gydytojai dabar siūlo mažiausiai tris testus, kad pacientas būtų pripažintas pasveikusiu.