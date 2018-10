„Deja, praradome 51 gyvybę“, – radijui „Capital FM“ sakė Kenijos policijos vadas Josephas Boinnetas. Remiantis policijos informacija, autobusas su 52 keleiviais važiavo iš Nairobio į vakarinį Kakamegos miestą. Kenijos Raudonojo Kryžiaus draugija socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad autobusas apvirto. Daugiau detalių apie galimą nelaimės priežastį kol kas nežinoma. Vaizdo įrašuose iš nelaimės vietos matyti ant šono parvirtęs raudonas autobusas ir netoliese nukritęs jo nuplėštas stogas. Aplinkui mėtėsi keleivių daiktai. Oficiali statistika rodo, kad kasmet Kenijos keliuose per eismo nelaimes žūsta apie 3 tūkst. žmonių. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad realus skaičius gali siekti 12 000. Susiję straipsniai: Susidurti su jais nenorėtų niekas: žiauriausios pasaulio gaujos šiurpą kelia iki šiol Kenijoje vykstant prezidento rinkimams policija nušovė demonstrantą 2017 metų gruodį 36 žmonės žuvo per autobuso ir sunkvežimio susidūrimą. 2016-aisiais daugiau nei 40 žmonių žuvo, kai judrioje greitkelio atkarpoje nevaldomu tapęs benzinvežis rėžėsi ir kelias mašinas ir sprogo.

