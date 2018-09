Toliau ieškoma gyvų žmonių. Mvanzos gubernatorius Johnas Mongella sakė, kad „šiuo metu žuvusiųjų skaičius yra 79“. Žmonių, kurie po nelaimės buvo rasti gyvi, skaičius lieka 37. Nė vienas gyvas žmogus nebuvo rastas nuo penktadienio ryto, kai buvo atnaujintos gelbėjimo operacijos. Keltas „MV Nyerere“ nuskendo ketvirtadienio popietę netoli Ukaros salos didžiausio Afrikos ežero pietryčiuose. Juo galėjo plaukti iki 200 keleivių – dvigubai daugiau nei leidžiama, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tanzanijos Elektros, mašinų ir paslaugų agentūra, kuri yra atsakinga už plukdymą keltais, nurodė, jog nėra žinoma, kiek keleivių buvo „MV Nyerere“. Senas keltas taip pat plukdė kukurūzų, bananų ir cemento maišų krovinį. Jis apvirto maždaug 50 m nuo Ukaros prieplaukos. Kol kas nežinoma, dėl ko įvyko nelaimė, bet dažnai tokius incidentus nulemia keltų perpildymas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.