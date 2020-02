Keliautojai apie staigius pasikeitimus dėl koronaviruso: mums visiems buvo šokas

Mažiausiai 14 šalių ir teritorijų nuo JAV iki Indijos ir Honkongo jau įvedė vienokius ar kitokius kelionių į Kiniją apribojimus: šitokiu būdu politikos formuotojai bando užkirsti kelią viruso, kuris jau pražudė daugiau kaip 1300 žmonių ir užkrėtė beveik 64 000, plitimui.

Anot oro kelionių analitikų „Cirium“, nuo sausio 23 d. iki vasario 3 d. oro linijos atšaukė 26 proc. planuotų skrydžių į šalį ir iš jos.

Toks staigus ir chaotiškas sienų uždarymas sukėlė rūpesčių tokiems keliautojams kaip Neren Gaffud. 39-erių namų tvarkytoja iš Honkongo Filipinuose lankė savo šeimą, kai prezidentas Rodrigo Duterte uždraudė visas keliones į Honkongą, žemyninę Kiniją ir Makao.

Apie tai buvo paskelbta sekmadienį – kaip tik tą dieną, kai N. Gaffud skrido iš savo gimtosios provincijos į Manilą. Moteris nerimavo dėl kelionės atgal į Honkongą, tačiau jai buvo pasakyta, kad problemų greičiausiai nekils. Viskas pasikeitė tada, kai ji bandė užsiregistruoti pirmadienio ryto skrydžiui oro linijomis „Cebu Pacific“.

„Mums visiems buvo šokas, – pasakoja N. Gaffud. – Tuo lėktuvu turėjo skristi daugybė užsienio darbuotojų, kuriems reikėjo grįžti į Honkongą. Labai susinervinome. Kai kurie iš mūsų net apsiverkė.“

„Teko sėdėti ir miegoti ant grindų. Be to, nerimavome, kad galime užsikrėsti virusu, nes buvo sausakimša, – skundžiasi ji ir priduria, kad kai kurie žmonės paniškai bijojo prarasti darbą.

„Kai kurie darbdaviai pagrasino, kad nutrauks kontraktą ir susiras naują žmogų“, – sako ji.

Olivia, draudimo agentė iš Honkongo, yra viena iš tūkstančių Kinijos salų gyventojų, kelionės metu patekusių į spąstus. Per kinų naujųjų metų atostogas ji nuvyko į žemyninę Kiniją aplankyti savo motinos – pirmą kartą per 25 metus, o jei dabar norės sugrįžti į Honkongą, privalės būti karantine.

Skaičiuojama, kad populiarioje kurortinėje Indonezijos Balio saloje įstrigo 5000 Kinijos turistų, nes šalis atšaukė visus tiesioginius skrydžius į žemyną ir iš jo.

Nors dar per anksti įvertinti tikrąjį poveikį oro linijoms, „OAG Aviation Worldwide Ltd.“ tvirtina, kad Kinija dar niekada neregėjo tokio masto skubaus skrydžių atšaukimo.

Oro linijos nuo „Delta Air Lines Inc.“ iki „British Airways“ atšaukia visus skrydžius į šalį. Pagrindinė Honkongo skrydžių bendrovė „Cathay Pacific Airways Ltd.“ atsisakė 90 proc. žemyninių skrydžių, o beveik 27 000 darbuotojų nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. siunčia rotacinių nemokamų atostogų.

Investuotojams tai nepraslysta pro akis. „Bloomberg World Airlines“ indeksas nuo sausio vidurio nukrito 5 proc. ir yra mažiausias per bemaž septynerius metus, palyginus su pasaulio akcijų indeksu „MSCI World“.

Daugelis Kinijos aviacijos kompanijų, įskaitant pirmąjį vietinį siauro korpuso lėktuvų gamintoją, nedalyvaus kitą savaitę vyksiančiame „Singapore Air Show“ – kas antrus metus organizuojamame renginyje, kuris laikomas svarbiausiu aviacijos ir kosmoso bei gynybos pramonės susibūrimu Azijoje.

Koronavirusas meta nejaukų šešėlį ant konferencijos, kuri „Boeing Co.“ ir „Airbus SE“ paprastai atneša puikių sandorių. Gamintojai jau dabar susiduria su tokiomis neatidėliotinomis problemomis kaip „737 Max“ atšaukimas, gamybos vėlavimas ir kyšininkavimo skandalas. Tuo tarpu sparčiai augančioje aviacijos rinkoje oro linijų gyvenimą apsunkina tokie iššūkiai, kaip antivyriausybinių protestų poveikis kelionėms į Honkongą.

„Renginys greičiausiai bus labai drungnas ir nuobodus, – pastebi Markas Martinas, Dubajaus oro linijų ir oro uostų konsultavimo bendrovės „Martin Consulting“ steigėjas. – Nesitikiu jokių rinką drebinančių naujienų, nes daugelis kompanijų dėl viruso atšaukė dalyvavimą.“

Investuotojų pesimizmas pramonės atžvilgiu gali dar labiau stiprėti, nes virusas ir toliau plinta. Markas Zandi, „Moody‘s Analytics“ vyriausiasis ekonomistas, prognozuoja, kad krizė gali tęstis visą pirmąjį šių metų pusmetį, o infekuotųjų skaičius gali siekti šimtus tūkstančių – keli tūkstančiai žmonių greičiausiai mirs nespėjus suvaldyti protrūkio. Pasak jo, Kinijos turistų skaičiaus mažėjimas JAV pralenks daugiau nei 50 proc. nuosmukį dėl SARS protrūkio 2003 metais.

Tokie žmonės kaip N. Gaffud iš Filipinų rizikuoja kur kas daugiau nei sugadintomis atostogomis.

Desperatiškai bandydama sugrįžti į Honkongą, kur dirba devynerius metus, N. Gaffud pamėgino rezervuoti skrydį per Bankoką, tačiau imigracijos pareigūnai to neleido. Bandymas skristi per Singapūrą taip pat nepavyko, prisipažįsta ji.

Išvarginta kiaurą parą trukusios kankynės, N. Gaffud nusprendė sėsti į autobusą ir važiuoti atgal į savo gimtąjį kaimą, kur nerimas dėl viruso sukėlė veido kaukių trūkumą. N. Gaffud šeima nusprendė sekmadienį neiti į bažnyčią ir vietoj to žiūrėti mišias per televiziją.

„Esame atsargūs ir vengiame susibūrimų, kaip ir visi, – sako moteris. – Viskas, ką galime padaryti, tai laukti.“