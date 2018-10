Tai akivaizdus taktikos pasikeitimas, nes kelias dienas JAV prezidentas demonstravo santūrumą dėl teisėją Brettą Kavanaugh kaltinančios Christine Blasey Ford, o per jos liudijimą Senate praėjusią savaitę pavadino ją „labai patikima liudytoja“. „Išgėriau vieną alaus, taip?“ – per kampanijos mitingą Misisipėje šalininkams sakė D. Trumpas, tikriausiai mėgdžiodamas Ch. Blasey Ford apklausą Senato komitete. „Kaip grįžot namo?“ „Aš neprisimenu.“ „Kaip nuvykot ten?“ „Aš neprisimenu.“ „Kur buvo ta vieta?“ „Aš neprisimenu.“ „Prieš kiek metų tai įvyko?“ „Nežinau. Nežinau. Nežinau. Nežinau“, – ironizavo D. Trumpas. „Kokiame rajone tai įvyko?“ „Nežinau.“ „Kur tas namas?“ „Nežinau.“ „Antrame aukšte, pirmame, kur tai buvo?“ „Nežinau. Bet aš išgėriau vieną alaus. Tai vienintelis dalykas, kurį prisimenu.“ Ir žmogaus gyvenimas sugriautas. Žmogaus gyvenimas sudaužytas“, – sakė prezidentas. Praėjusį ketvirtadienį liudydama Senato Teismų komitete, Ch. Blasey Ford sakė esanti „100 procentų“ tikra, kad B. Kavanaugh 1982 metų vasarą, kai jie abu buvo moksleiviai ir dalyvavo vakarėlyje, ją užpuolė ir bandė išžaginti. B. Kavanaugh kategoriškai neigia įtarimus ir tvirtina, kad jokio užpuolimo niekada nebuvo. Jis kaltino demokratus sugriovus jo reputaciją, o mūšį dėl jo paskyrimo patvirtinimo pavadino „nacionaline gėda“. „Baisus laikas“ vyrams Anksčiau antradienį Vašingtone kalbėdamasis su žurnalistais D. Trumpas, regis, nusitaikė į visą judėjimą prieš lytinį smurtą ir priekabiavimą „#MeToo“. Jis sakė, kad ši kampanija atšaukė pareigą įrodyti, kaip reikalauja teismų sistema. „Tai labai baisus laikas jauniems vyrams Amerikoje, kur gali būti kaltas dėl kažko, dėl ko gal esi nekaltas, – sakė jis. – Visą savo gyvenimą girdėjau, kad esi nekaltas, kol neįrodyta tavo kaltė. Bet dabar esi kaltas, kol neįrodytas tavo nekaltumas.“ Kontroversija dėl B. Kavanaugh paskyrimo prieš lapkritį įvyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos respublikonams bus sunku išlaikyti Kongreso kontrolę, gali sužlugdyti D. Trumpo pastangas iki rinkimų užsitikrinti konservatorių daugumą Aukščiausiajame Teisme. Opozicijoje esančių demokratų ir saujelės savo paties respublikonų spaudžiamas D. Trumpas penktadienį nurodė atlikti naują FTB tyrimą dėl įtariamo nederamo B. Kavanaugh lytinio elgesio jaunystės metais. Be to, kilo klausimų, ar B. Kavanaugh buvo atviras Kongresui, taip pat ir alkoholio vartojimo klausimu. Vienas buvęs jo bendramokslis Yale'io universitete pirmadienį apkaltino teisėją suklaidinus senatorius savo pareiškimu, esą jam niekada nėra buvę, kad jis neprisimintų, ką veikė išgėręs. Šiuo B. Kavanaugh pareiškimu buvo dar labiau suabejota antradienį, laikraščiui „The New York Times“ paskelbus teisėjo 1983 metais parašytą laišką, kuriame jis perspėjo draugus dėl pavojaus būti išvarytiems iš savaitgaliui išsinuomoto pajūrio buto. „Perspėkit kaimynus, kad mes triukšmingi, bjaurūs girtuokliai, tarp kurių yra gausiai vemiančių. Patarkit jiems pasitraukti per maždaug 30 mylių (48 km)", – rašė jis. FTB kaltinamas neveiklumu Tuo tarpu dviejų kaltintojų advokatai antradienį sakė, kad FTB neapklausia liudininkų ir netikrina pateiktos informacijos, kuri paremtų teisėjui reiškiamus įtarimus. Ch. Blasey Ford advokatai Michaelas Bromwichas ir Debra Katz parašė laišką šiai agentūrai, kuriame kelia klausimų dėl numanomo sprendimo neapklausti B. Kavanaugh ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad FTB toliau nesiaiškina dėl liudininkų ir jų nurodytų įrodymų. Atskirame pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“ kitai B. Kavanaugh kaltintojai Deborah Ramirez atstovaujantis advokatas Johnas Clune'as sakė, kad FTB agentai sekmadienį ją apklausė ir priėmė daugiau kaip 20 liudininkų, galinčių paremti jos teiginius, sąrašą. Tačiau, pasak advokato, pareigūnai toliau visiškai netiria D. Ramirez pareiškimo, kad B. Kavanaugh 9-o dešimtmečio viduryje Yale'io universitete per vakarėlį, kurio metu buvo geriama, bruko jai į veidą savo genitalijas ir vertė jas liesti be jos sutikimo. „Nors nežinome tyrimo statuso, nesame informuoti, kad FTB... būtų susisiekęs su kuriais nors iš šių liudininkų“, – nurodė J. Clune'as.

