Orlaiviui 10 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku nusileidus Džengdžou miesto oro uoste, visi 1350 reisu skridę keleiviai ir įgulos nariai buvo saugiai išlaipinti. Orlaivis 8 val. 40 min. vietos (3 val. 40 min. Lietuvos) laiku išskrido iš Čangšos miesto Hunano provincijoje ir turėjo nusileisti Pekine 11 val. (6 val. Lietuvos) laiku, tačiau dėl incidento, kurį administracija anksčiau buvo pavadinusi „neteisėtu įsikišimu“, lėktuvas buvo nukreiptas kitur. Vėliau Kinijos civilinės aviacijos administracija savo svetainėje pranešė, kad orlaivis buvo nukreiptas, kai vienas keleivis skrydžio palydovę paėmė įkaite. Pranešime tebuvo nurodyta, kad iki 13 val. 17 min. vietos (8 val. 17 min. Lietuvos) laiku „šis incidentas buvo sėkmingai išspręstas“, tačiau išsamesnės informacijos nebuvo pateikta. Nebuvo nurodyta ir kokia yra tariamo įkaito ėmėjo būklė. Susiję straipsniai: Į Šanchajų skridusio lėktuvo variklio gaubte atsivėrė didžiulė skylė Kinijoje po grasinimo susprogdinti lėktuvą areštuotas įtariamasis Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV trumpame pranešime, kuris buvo paskelbtas mikrotinklaraščių tinkle „Weibo“, parodė vaizdo įrašą, kuriame matyti prie Džengdžou oro uosto viešbučio susirinkę sukarintos policijos pareigūnai, dėvintys kovinę uniformą ir šalmus. Buvo nufilmuoti ir keli greitosios pagalbos automobiliai. Tuo tarpu Džengdžou oro uostas pranešė, jog nedelsdamas ėmėsi skubių priemonių, ir pridūrė, kad iš orlaivio išlaipinti keleiviai yra stabilios nuotaikos, o oro uostas veikia įprasta tvarka. Oro bendrovė pranešė, jog policija ir aviacijos institucijos tiria incidentą, ir atsisakė suteikti išsamesnės informacijos. „Air China“ taip pat nurodė, jog ketina nusiųsti kitą orlaivį, kuris paims keleivius iš Džengdžou. Dienraštis „Beijing News“ savo puslapyje „Weibo“ tinkle pranešė, jog vienas keleivis papasakojo, kad pabudo nuo klyksmo, kuris pasigirdo priekinėje orlaivio salono dalyje, ir kad „niekas nežinojo, kas vyksta“. Tuo tarpu dienraščiui „Xiaoxiang Morning Herald“ viena iš keleivių pranešė, kad neramumai įvyko pirmosios arba verslo klasės skyriuje, bet šiuos skyrius nuo ekonominės klasės skiriančios užuolaidos buvo aklinai užtrauktos. Ji pažvelgė pro langą ir pamatė, kad, orlaiviui leidžiantis Džengdžou, jo jau laukė daug policijos, greitosios pagalbos ir ugniagesių automobilių, pranešė dienraštis „Weibo“ tinkle. Keleivė taip pat papasakojo mačiusi dviem ar trimis eilėmis išsirikiavusius ginkluotus pareigūnus, dėvinčius lauko uniformą.

