Keleivinis lėktuvas ėmė byrėti ore

„United Airlines“ lėktuvas, šeštadienį skridęs iš Denverio į Havajus, netrukus po pakilimo patyrė variklio gedimą, o prieš saugų avarinį nusileidimą ant gyvenamojo rajono pabiro didžiulių orlaivio nuolaužų, pranešė pareigūnai.

Vaizdo įraše, nufilmuotame iš orlaivio vidaus, matyti, kad buvo užsidegęs ir klibėjo „Boeing 777-200“ dešinysis variklis ant sparno, be to, buvo nukritęs variklio gaubtas.

Lėktuve buvo 231 keleivis ir 10 įgulos narių.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb



„Nuoširdžiai sakau, kad vienu metu maniau, jog mirsime – nes iškart po sprogimo pradėjome prarasti aukštį“, – leidiniui „The Denver Post“ sakė keleivis Davidas Delucia.

„Sugriebiau žmonos ranką ir pasakiau: „Viskas baigta“, – pasakojo jis.

D. Delucia sakė, kad jo podukra tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kurį nufilmavo kitas keleivis.

„Reisu UA328 iš Denverio į Honolulu skridęs lėktuvas netrukus po išvykimo patyrė variklio gedimą, saugiai grįžo į Denverį ir atsargumo sumetimais buvo sutiktas avarinės komandos“, – sakoma „United Airlines“ pranešime.

„Dauguma klientų, kurie iš pradžių buvo UA328, šiuo metu keliauja į Honolulu nauju reisu“, – nurodė kompanija, pridūrusi, kad tiems, kurie nenorėjo keliauti iš karto, buvo suteiktas apgyvendinimas viešbutyje.

Įraše, paskelbtame oro eismo stebėsenos tinklalapyje liveatc.net, girdima, kaip pilotas be jokios pastebimos panikos balse prašė avarinio leidimo grįžti į Denverį.

Heather Solar, kuri tuo metu parke vedė treniruotę savo mergaičių futbolo komandai, pasakojo girdėjusi sprogimą, o po jo iš dangaus ėmė kristi nuolaužos.

Tuo metu Denverio priemiestyje Brumfilde gyventojai aptiko didelių lėktuvo nuolaužų, išsibarsčiusių jų gyvenvietėje, įskaitant milžinišką apskritą metalo gabalą, nukritusį Kirby Klementso kieme.

@broomfieldnews @BroomfieldPD @9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV