Bendrovės „Consolidated Edison“ elektrinėje Kvinse nugriaudėjęs sprogimas sukėlė gaisrą, kuris buvo greitai užgesintas. Laimei, žmonės per jį nenukentėjo.

Sprogimas įspūdingai nušvietė vakaro dangų virš miesto, ir šis reginys išprovokavo komentarų bangą internete.

Sprogimas paveikė metropoliteno eismą tame rajone ir trumpam nutraukė LaGuardios oro uosto darbą, nes nutrūko elektros tiekimas.

Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo informavo, kad pastotėje prie Rytų upės, netoli Raikerso salos kalėjimo komplekso, įvyko „rimta avarija“. Šią pastotę nuo LaGuardios oro uosto skiria nedidelė įlanka.

Iki 23 valandos elektros tiekimas oro uostui buvo atkurtas, ir jis grįžo prie įprasto darbo režimo. Keleivių buvo prašoma kreiptis į savo kelionės operatorius dėl atnaujintos informacijos apie skrydžius.

Per sprogimą nušvitęs dangus sukėlė sujudimą tarp internautų. Socialiniuose tinkluose liudininkų paskelbtose nuotraukose buvo matyti vakaro dangų nudažiusi ryški žydra pašvaistė, o įspūdinguose vaizdo įrašuose – Manhatano dangoraižiai ir tiltai per Rytų upę pulsuojančių šviesų fone.

„Lauke buvo aklina tamsa ir staiga dangų nušvietė besikeičiančių spalvų pašvaistė, – sakė Madeleine Frank Reeves, stebėjusi įspūdingą reginį savo buto balkone. – Visa tai tęsėsi kelias minutes.“

Būta ir klausimų, ar tai nėra ateivių invazija, o kai kas pokštavo, kad itin populiarūs būsimo kūdikio lyties atskleidimo vakarėliai peržengė visas ribas.

Niujorko mero Billo de Blasio atstovas spaudai Ericas Phillipsas tviteryje parašė, kad dangų įspūdingai nušvietė „sprogęs transformatorius“.

„Ne ateiviai“, – pažymėjo jis.

„Astorijos kvartale (Kvinso rajone) esančioje stotyje, sutrikus elektros sistemos veikimui, kilo nedidelis gaisras. Buvo apgadinti kai kurie transformatoriai ir sutrikdytas elektros tiekimas. Incidento priežastys šiuo metu tiriamos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė „Con Edison“ atstovai.

Policija paragino žmones geriau nesiartinti prie teritorijos, kurioje įvyko sprogimas, be to, patvirtino, kad per incidentą niekas nenukentėjo.

Kaip pranešė Niujorko ugniagesių departamentas, buvo gauta daugybė pranešimų apie sprogimus Long Ailand Sičio ir Astorijos kvartaluose. Į visus pranešimus buvo tinkamai sureaguota. 22.15 val. vietos laiku situacija, esą, jau buvo suvaldyta. Pranešimų apie sužalotus žmones arba neužgesintą gaisrą negauta.

Kai juodas nakties dangus staiga virto ryškiai žydru, gyventojai išėjo iš namų, kad geriau matytų, kas vyksta. Kai kurie iš jų sakė manę, kad regi ateivių invaziją.

„Kaip tik sėdėjau svetainėje ir vakarieniavau, kai šviesos ir televizorius staiga ėmė mirgėti, o visas dangus, dar prieš akimirką buvęs tamsus it derva, nušvito pulsuojančia žalsvai žydra spalva. Užbėgau ant stogo ir nufilmavau tą kelias minutes trukusį reiškinį“, – sakė Kvinse gyvenantis Lucasas Espinoza.

„Pirmiausia nutrūko televizijos transliacija, o po akimirkos viską nutvieskė ta šviesa. Ji buvo tokia ryški, kad pagalvojau, jog tai – NSO. Be galo susijaudinau. Čiupau telefoną. Dar pamačiau, kad kiek toliau dega „Con Edison“ transformatorius. Šviesa buvo ryškesnė nei saulės. Gyvenu čia jau 37 metus, bet nieko panašaus anksčiau matyti neteko“, – sakė „Guardian“ kalbintas netoli elektrinės gyvenantis George‘as Delisas.

Dėl įvykusio incidento kelių gatvių namai kuriam laikui liko be elektros. Užtemo ir Gvardijos (LaGuardia) oro uostas.

Niujorko meras Billas de Blasio patvirtino, kad keistą šviesą sukėlė stotyje įvykęs viršįtampis ir patikino, kad gaisrą pavyko užgesinti, o žmonių per incidentą nenukentėjo.

Jis taip pat paminėjo kad nutrūkus elektros tiekimui trumpam sutriko viešojo transporto sektoriaus darbas: laiku nesugebėjo atvykti 7 traukiniai. Nors oro uostas vėl aprūpinamas elektra, keleiviai, esą, turėtų nusiteikti vėluojantiems skrydžiams.

Oro uosto vadovybė dėl nusimatančių skrydžio paragino žmones kreiptis į atitinkamus oro vežėjus. „Daugelis orlaivių pakyla, tačiau kai kurie – ne“, – nurodė oro uosto atstovas.

ATTENTION EVERYONE IN THE NEW YORK AREA Your superpowers will begin to develop over the next few days Please do not choose any superhero names that are copyright Marvel or DC

I think the rapture has started in New York... pic.twitter.com/j1acPcQo9x

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5— Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) December 28, 2018

This was the sky in Astoria tonight. Lights rapidly flickered on and off. Then an icy blue sky. LOTS of sirens going off right now. pic.twitter.com/eTdmfwH5og— Paul P. Murphy (@murphy) December 28, 2018