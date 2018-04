Akylai įvykius stebėjusios vaizdo kameros užfiksavo, kaip tuzinas juodais kostiumais vilkinčių vyrų apsupo Kim Jong Uno mersedesą ir nuo jo neatsilikdami bėgo, kai šalies lyderis buvo vežamas iš kaimynines valstybes skiriančios demilitarizuotosios zonos.

Apsaugininkams teko bėgti ilgiau nei minutę, kol limuzinas dingo Šiaurės Korėjos pusėje.

Šiaurės Korėjos lyderio apsaugininkai, kaip pavyko išsiaiškinti, atrenkami atsižvelgiant ne tik į nepriekaištingus fizinius duomenis, bet ir į išvaizdą.

Apsaugos darbuotojus įamžinę kadrai buvo taip aktyviai peržiūrimi internete, kad vienas „Twitter“ naudotojas nesusilaikė nepašmaikštavęs, jog socialiniai tinklai, ko gero, sprogtų, jei tie dvylika vyrų „sumanytų išleisti albumą ar paskelbtų apie pasaulinį turą“.

Balandžio 27 d., pasibaigus pirmajam draugiško susitikimo etapui ir atėjus metui papietauti, Kim Jong Unas įsėdo į juodą limuzino klasės mersedesą ir, automobilį lydint dvylikai šalia bėgusių ir nė per žingsnį neatsilikusių apsaugininkų, pervažiavo į savo vadovaujamos šalies pusę, rašo „MailOnline“.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/X8K3wEvsIW pic.twitter.com/XUJU3AM80d— CNN International (@cnni) April 27, 2018